Gobierno aumenta el valor económico del vale FISE a S/ 43: ¿quiénes serán los beneficiarios?

¿Cómo se hace la entrega del vale FISE? El director de Hidrocarburos del Minem informó que el vale FISE se entrega a través de las distribuidoras de luz, porque "tienen un alcance directo dentro de las zonas propiamente en todo el país y no hay forma que no exista un distrito en el Perú que no tenga algún tipo de acceso o conexión a la luz eléctrica". En ese aspecto, ¿cómo se hace la lista de beneficiarios? Conócelo aquí.