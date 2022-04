El presidente Pedro Castillo y el titular de la PCM, Aníbal Torres. | Fuente: Presidencia

La Junta de portavoces del Congreso sesionó ayer y parece decidida a acelerar su agenda para evitar que el proyecto de nueva Constitución acapare duraderamente el centro de la atención política. Seis de las nueve bancadas se dicen decididas a votar por el archivo del proyecto presentado por el Ejecutivo. Solo el bloque oficialista integrado por Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático respalda el proyecto, pero sus votos reunidos distan mucho de alcanzar el número mínimo requerido para una eventual aprobación. El gobierno reprocha a varios partidos haber renegado sus planes de campaña y oponerse ahora a cambiar la constitución que nos legó el gobierno de Alberto Fujimori. Pero olvida que tanto Pedro Castillo como Aníbal Torres afirmaron en varias oportunidades que la Asamblea Constituyente no estaba en la agenda.

¿Qué puede explicar que en el peor momento de convulsión social y de pérdida de respaldo popular, el Ejecutivo arremeta con un tema destinado a ser un parteaguas de nuestra vida política? En el mejor de los escenarios, si se aprobarse el proyecto inspirado por Vladimir Cerrón, tendríamos una nueva constitución dentro de dos años. Y entretanto toda la energía se desviaría al diseño de una nueva organización del Estado y la sociedad. No solamente enfrentamos las consecuencias de la pandemia y la polarización, también el riesgo de una crisis alimentaria, causada por la negligencia para comprar fertilizantes. Si no llegasen a tiempo, su carencia afectará a cientos de miles de pequeños productores, pero también al resto de la población, cuyo consumo de alimentos incluye 70% de producción nacional. Si faltaran pruebas de la ineptitud del gobierno para la gestión pública, bastaría con el embalse de pasaportes y los errores en la vacunación. ¿Cómo creer que la nueva constitución no es una manera de instalarnos en el pensamiento mágico de las grandes promesas irrealizables?

Las cosas como son