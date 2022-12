Gripe Aviar en Perú: ¿Cuál es el panorama y qué se debe saber sobre este virus?

Hasta el 28 de noviembre se reportaron más de 13 800 mil aves muertas, entre pelícanos -que son más de 10 mil-, cormoranes y piqueros, según apuntó Doris Rodríguez, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre | Fuente: RPP

Carlos Zavalaga, biólogo marino de la Universidad Científica del Sur, explicó en Espacio Vital de RPP Noticias, sobre el panorama de la Gripe Aviar (H5N1) que está generando la muerte de aves en el país y la preocupación en la ciudadanía a puertas de navidad y año nuevo.

El especialista explicó que dicha gripe es una familia de virus en donde cada uno de ellos tiene una proximidad diferente en relación a la actual (virus tipo A). El actual, que se expresa altamente patogénica —causa enfermedad y muerte a aves— es el tipo H5N1, "que últimamente ha indetificado el Senasa en pelícanos en la costa peruana".

"En 1977 se presenta casos en humanos por primera en China (Hong Kong). Estos virus posteriormente han aparecido en aves silvestres, aves domésticos, en donde muchas de ellas se desplazan a grandes distancias y una ruta migratoria por el virus: no solo en Asia, también en Europa, África y en años recientes en Norteamérica", explicó Zavalaga en Espacio Vital como hipótesis a por qué la gripe ha llegado hasta la costa peruana.

Al ser consultado sobre la razón por la que están matando intencionalmente pollos y aves en Estados Unidos, ya que se ha encontrado en ellos este virus H5N1, Zavalaga señaló que es una forma de evitar su propagación y pueda llegar a las granjas e incluso animales domésticos.

"Los mismos trabajadores pueden llevar involutariamente el virus a otros sitios", añadió en relación a que los seres humanos también pueden contagiarse con el virus.

Una oyente de RPP consultó si se puede comer pollo, a lo que Zavalaga recordó que el Senasa y el Minsa comunicaron que el consumo de este animal y sus derivados (huevos) pueden consumirse sin ningún problema. Sin embargo, recomendó consumirlo cocido y no crudo.

Sobre si los pelicanos enfermos por la gripe aviar —y hacen heces u orinan en el mar— afectan a los peces para su consumo, Zalavaga descartó totalmente esa apareciación. Solo podría dañar, dijo, "si el pelícano enfermo hace sus desposiciones sobre un filete de pescado y lo comemos como cebiche o los pescados esten expuestos en un mercado lleno de aves diagnosticadas con virus".

"Si bien solamente son muy pocos casos de personas con gripe aviar, eso no significa que las persoans no puedan contraer la gripe aviar. Las recomendaciones de que las personas no deben tocar a las aves enfermas deben alejarse y no solamente enfermes sino aquellas recientemente muertas encontradas en la playa y a veces las personas —por ayudar o indagar de que se trata— entran en contacto directo con la ave. Eso puede ser peligroso porque el humano puede adquirir el virus. Cabe precisar que el virus no lo va a matar pero transporta el virus hacia otra localidad", dijo el biólogo marino en Espacio Vital.

Resaltó que la transmisión del virus de este tipo no puede ser de humano a humano, pero sí de humano a otra ave.

Sintomas

Los síntomas que tiene la gripe aviar en aves son la falta de coordinación, ya que no caminan con normalidad, no pueden volar, nadar en circulos o tienen el cuello torcidos, explicó Carlos Zavalaga. "Algunos casos también tiemblan", dijo.

En caso tenga un pollo domesticado y presente sintomas, el biólogo recomienda aislarlo y ver qué sucede en los días subsiguientes con otras aves. En cuando a la coyuntura sobre el COVID-19, el biólogo dijo que no hay ninguna relación con la gripe aviar.

"Aquí hay algo interesante, como pasamos por una quinta ola del covid, habría que preguntarse que en caso de humanos no pueden ser detectados la gripe aviar no provoca mortalidad en humanos pero sí sintomas comunes", añadió el biólogo en Espacio Vital.