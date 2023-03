Grupo RPP y la ruta por la igualdad entre hombres y mujeres

Desde 1997, RPP incluyó en su agenda de contenidos periodísticos temas relacionados con el empoderamiento de la mujer. | Fuente: RPP

El protagonismo de la mujer en diversas esferas de la sociedad y toma de decisiones ha ganado terreno en los últimos 20 años. Y la radio juega un papel clave en ese logro. De eso se trata este informe, de la ruta del Grupo RPP por la igualdad entre hombres y mujeres.

“En el Perú y el mundo, las mujeres y las niñas no tienen las mismas oportunidades que los hombres y los niños; y al no tenerlas, perdemos un enorme potencial económico y social. El mundo pierde, el país pierde al no tener igualdad de oportunidades”, manifestó Frida Delgado, vicepresidenta del directorio de RPP.

Con esta premisa, RPP marca un hito en su historia radial, y posteriormente como multiplataforma; al tomar conciencia de la importancia de las desventajas de la mujer en los diversos campos inherentes a su vida personal, social y profesional.

Es por ello, que desde 1997, incluyó en su agenda de contenidos periodísticos temas relacionados con el empoderamiento de la mujer, la niña y la adolescente.

El programa Era Tabú, conducido desde 1997 por el médico psiquiatra Fernando Maestre, y por más de dos décadas, sería el pionero de lo que vendría en los años subsiguientes en la programación de RPP. El primer paso, se dio desde 2003, con la consecuente y sostenida capacitación a periodistas de esta casa en temas de género y violencia familiar.

Esto conllevó a que entre los años 2016 y 2020 un equipo de profesionales, sensibilizado con la problemática femenina, investigara y elaborara informes especiales vinculados con la participación de la mujer en la política, en la economía, toma de decisiones, educación y trabajo, entre otros, para difundirlos en su programación.

Y nos sumáramos a campañas públicas de prevención del maltrato hacia la mujer, como ‘Ni una menos’ y ‘La violencia se pinta de amor. Date cuenta’, por ejemplo.

En el camino, RPP se fue empoderando con sus contenidos, además de la participación de socios aliados. Es así que a partir de 2017 dio un paso importante con las campañas ‘Mujeres de cambio’, un espacio donde las mujeres pueden expresarse y plantear sus propuestas y alternativas de solución; así como sus denuncias y temores, a través de la cobertura 'Ellas somos todos', como lo cuenta Laura Amasifuén, subeditora de Contenidos en RPP Radio.

“No hay día que al menos en alguna Mesa Informativa no lleguen correos electrónicos, mensajes a nuestro WhatsApp del Rotafono o, incluso, llamadas de mujeres que nos llaman para pedirnos ayuda, porque se sienten solas, porque no saben a quién acudir y porque sienten que pueden morir y tienen miedo de morir”, manifestó.

Es así que fechas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Niña, y el Día de la No Violencia contra la Mujer, son parte del calendario de RPP.

“Estar informadas es el primer paso para adquirir poder”

Para Violeta Bermúdez, especialista en igualdad de género y ex primera ministra en el Gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti, la radio es la clave para darle voz a todas las personas.

“Estar informadas es el primer paso para adquirir poder. Poder para actuar, para tomar posición, para tomar decisiones. La radio es una herramienta clave, accesible en cualquier espacio y localidad. Es un recurso fundamental para estar informadas y puede dar voz a todas las personas, incluidas las mujeres. Usemos la radio para informarnos y para trasmitir nuestra voz y ejercer poder”, declaró.

Aquí nos encontramos, con contenidos propositivos y apostando como medio radial, televisivo y redes sociales; por un futuro promisorio, con oportunidades equitativas para hombres y mujeres. ¿Qué buscamos para el futuro? La respuesta la da Jorge Abarca, gerente general del Grupo RPP:

“Que el género no forme parte de la discusión. Eliminar estereotipos, la inequidad salarial, eliminación de la violencia de género y situaciones de acoso. Ser promotores de la presencia de mujeres en cargos de liderazgo y que sean protagonistas del cambio, y que las mujeres nos ayuden también a promover el progreso de los peruanos”.



