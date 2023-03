La mayoría de las mujeres que trabajan crean su propio empleo, por lo que tienen menos posibilidad de negociar sus sueldos. | Fuente: Andina

Las mujeres en el Perú representan más del 40% de la población empleada, con unas 7 millones 760 mil trabajadoras, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, de ese total solo cerca de 4 de cada 10 mujeres tienen empleos formales, es decir, cuentan con protección laboral. Teniendo en cuenta que la pandemia impactó en muchas familias, donde en varios casos las mujeres son cabeza de hogar, ¿cuáles son las condiciones en la que trabajan la mayoría de peruanas?

La directora de la fundación de Forge, María José Gómez, señala que la mayoría de peruanas labora en la informalidad.

"La mayoría de las mujeres están en empleos informales y empleos que son más precarios y también los que son a medio tiempo (...) Los puestos que tienen una categoría y un espacio de ingresos mayor pues hay más hombres porque tienen mayor tiempo para dedicarle a su desarrollo profesional, las condiciones no solo incluyen un tema de salario por el tipo de puestos sino que el tipo de puestos en el que se ocupan las mujeres también son puestos con ingresos inferiores", comentó.

Hombres ganan más que las mujeres, ¿por qué?

A tres años de la pandemia, no podemos decir que el empleo se ha recuperado para las peruanas. Según el INEI, actualmente hay más mujeres desempleadas de las que había antes de la pandemia y el salario promedio es de 1,250 soles, siendo más bajo que lo reportado previo a la crisis.

Pese a que el estudio señala que, educativamente, ahora las mujeres están más preparadas que los hombres, esto no se refleja en sus ingresos en el Perú, que vienen creciendo lentamente.

El INEI indica que a nivel nacional el ingreso de las mujeres representó el 69.6% del ingreso de los hombres, es decir, a nivel general los hombres ganaban cerca de 30% más que las mujeres.

Y las cifras también son desiguales si hablamos de hombres y mujeres con puestos similares, con el mismo nivel de educación y experiencia, según precisa un estudio de Apoyo Consultoría.

La jefa de políticas económicas de Apoyo Consultoría, Camila Ghezzi, precisa que si bien entre el 2010 y 2015 se logró reducir la brecha salarial, desde entonces se ha estancado y oscila entre el 15% y 17%, lo cual tomaría muchos años en solucionarse.

"Lo que hemos hecho es comparar hombres y mujeres con características similares (...) En el 2021 la brecha alcanzó el 17%, es decir, que las mujeres ganaban 17% menos que los hombres solo por el hecho de ser mujeres, lo que equivale a que las mujeres tendrían que trabajar un día más a la semana para equiparar el salario mensual de los hombres", dijo a RPP.

Ghezzi sostiene que esto implicaría que la brecha que calculan es atribuible al género, es decir, responde a un sesgo por ser mujeres.

"Por eso es clave y urgente que se implementen políticas de equidad de género desde el sector público y desde las empresas con el objetivo de atraer y retener el talento femenino sobre todo en el sector formal y aquellos sectores que son predominantemente masculinos porque eso es lo que la data nos ha mostrado que permitiría reducir la brecha", agregó.

Pero no todas las mujeres registran aunque sea un sueldo mínimo de 1,025 soles pues, volviendo a resultados del INEI, tres de cada 10 peruanas no tienen ingresos propios.



“Hay muchas mujeres que no tienen autonomía económica, que son económicamente inactivas, es decir, que su economía depende de los ingresos del esposo”, agregó la representante de la Fundación Forge.

En regiones como Apurímac, Amazonas, Pasco y Cajamarca la situación llega a ser más grave. La profesora de Pacífico Business School, Natalia Manso, advierte que esto impide que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos.

"La falta de empoderamiento económico afecta especialmente a las mujeres y por ende al ejercicio de sus derechos y a defenderse para salir de situaciones de violencia familiar. Por regiones, en la sierra casi el 38% y en la selva el 40% dependen económicamente de terceros, lo cual no significa que no trabajen, sino que su actividad no es remunerada", explicó.

El reporte del INEI también indica que uno de los motivos que explican que las mujeres ganen menos que los hombres es que muchas deben trabajar menos horas porque también se encargan de labores familiares y el cuidado de los hijos.

Incluso, la mayoría de las mujeres que trabajan crean su propio empleo, por lo que tienen menos posibilidad de negociar sus sueldos.

En conclusión, lejos de pensar que, tras la pandemia, las mujeres tendrían un buen trabajo y un salario digno, esto no ha ocurrido. Todo apunta a que el retroceso de 10 años en avances de participación laboral de las mujeres en América Latina, como señaló Cepal, tardará en recuperarse.