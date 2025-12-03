EDIRCOM busca profesionalizar la comunicación estratégica y consolidarse como un punto de encuentro clave para el diálogo democrático en el país.

Esta tarde se realizó en el Colegio de Ingenieros del Perú, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, una nueva edición de la Cumbre de Comunicación Política Empresarial (0:13) y Gubernamental más importante del Perú: la EDIRCOM 2025.

En el segundo día se registró una jornada bastante intensa con actividades académicas y networking, donde funcionarios, empresarios, consultores, periodistas, además de comunicadores compartieron sus experiencias y herramientas de soluciones frente a los grandes desafíos de la gestión pública, la comunicación política y el liderazgo empresarial.

El GRUPORPP participó con la presencia de Fernando Carvallo, periodista y conductor de Ampliación de Noticias y Las cosas como son, en su calidad de moderador.

En esta sesión lo que se abordó fue el Senado 2026, una nueva oportunidad para la clase política, y donde entre los panelistas están Cecilia García, de Podemos Perú; Guillermo Aliaga, del Partido de Somos Perú; Milagros Salazar, candidata del Senado de Fuerza Popular; además de Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular, entre otros.

GRUPORPP participó de la cumbre de comunicación política, empresarial y gubernamental EDIRCOM 2025

Sobre EDIRCOM:

EDIRCOM nace en el 2015 con el objetivo de profesionalizar la comunicación estratégica y consolidarse como un punto de encuentro clave para el diálogo democrático en el país.

La edición 2025 llega en un contexto desafiante, donde la inteligencia artificial y las tendencias digitales están redefiniendo las campañas electorales rumbo a las Elecciones 2026.

Se trata de 3 días de actividad académica y networking, donde funcionarios, empresarios, consultores, periodistas y comunicadores compartirán experiencias, herramientas y soluciones frente a los grandes desafíos de la gestión pública, la comunicación política y el liderazgo empresarial.

Además, será una plataforma de alto nivel para que todos los candidatos presidenciales presenten su visión de país ante la ciudadanía, líderes empresariales y principales referentes de opinión.