Adecopa: directores escolares del Perú se reúnen en Lima para trazar el rumbo de la educación hacia el 2050

El encuentro reunirá a directores de colegios, así como a especialistas nacionales e internacionales, con el fin de fortalecer el liderazgo y el bienestar integral en las instituciones educativas.

El próximo miércoles 12 de noviembre, expertos y directores de escuelas de Perú se reunirán en una conferencia anual organizada por el Consejo Directivo de la Asociación de Directores de Colegios Privados (Adecopa), en el Centro de Convenciones de la Universidad ESAN.

Mónica Fuentes, presidenta de Adecopa, señaló que el objetivo principal de este encuentro es discutir los desafíos que enfrentará la educación hacia el año 2050. Además, destacó que la invitación se extiende, tanto a directores de escuelas privadas como públicas, lo que permitirá un diálogo enriquecedor sobre estrategias educativas.

“Esto tiene el fundamental propósito de analizar justamente los retos que tenemos las instituciones educativas en las próximas décadas, además de fortalecer nuestro liderazgo como directivos con una visión estratégica para los cambios que se enfrentan y que debemos estar preparados en la formación de nuestros estudiantes”, explicó en Ampliación de Noticias.

La agenda del evento incluirá la participación de expositores tanto nacionales como internacionales, entre ellos destaca el exministro de Educación Jaime Saavedra.

Asimismo, Fuentes explicó que la conferencia también se enfocará en la necesidad de un cambio en el rol de los docentes, quienes deberán adaptarse para convertirse en facilitadores del aprendizaje, apoyados por la participación activa de las familias en la educación de los estudiantes.

“Otro punto fundamental [es] trabajar en el bienestar integral. En el bienestar no solamente físico, sino también en la salud mental, en todo lo que es el bienestar socioemocional. Y para eso, desde este evento organizado por nosotros como Adecopa, buscamos fortalecer cómo desarrollar estas competencias, por ejemplo, la empatía, resiliencia [y] la autonomía en los estudiantes, para enfrentar a un mundo tan cambiante”, indicó.