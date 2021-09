José Luis Pérez Guadalupe también exhortó a una "opinión política" por parte del Gobierno sobre el futuro del cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán | Fuente: Andina

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, consideró este lunes que la Fiscalía de la Nación debe asumir el criterio, basado en la "lección de criminología y victimología", para no entregar el cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán a algún familiar e incinerarlo.



Si bien José Luis Pérez Guadalupe recordó que hay una norma para la entrega del cuerpo de un interno que fallece dentro de un penal, también aclaró que existen otros criterios como el derecho de las familias de los fallecidos por el terrorismo de no ser revictimizados con el posible "culto o peregrinación que pueda tener el cadáver de Abimael".



"Este criterio lo debe asumir en este momento la Fiscalía de la Nación, no entregar el cadáver, incinerarlo y no contaminar el mar de Grau por favor, que lo pongan en cualquier otro lugar menos en el mar de Grau. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer", dijo en el programa La Rotativa del Aire.

Además, José Luis Pérez Guadalupe insistió que la Fiscalía de la Nación debe tomar una decisión ya porque han transcurrido las 36 horas desde la muerte del cabecilla terrorista y de mantener el cadáver en sus instalaciones.



"Opinión política" del Gobierno



José Luis Pérez Guadalupe exhortó a una "opinión política" por parte del Gobierno sobre el futuro del cadáver del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y ser más enfático, claro y directo sobre el tema.



Asimismo, sostuvo que el Gobierno debió citar al Consejo de Estado o sacar una ley como cuestión de Estado sobre el destino del cuerpo del líder de Sendero Luminoso y puso como ejemplo la "decisión política" de construir la cárcel de la Base Naval del Callao para internar terroristas.



"Se está subestimando por llamarlo en términos muy diplomáticos el Ejecutivo que no quiere mojarse y no quiere meterse, por favor tiene que hacerlo, es un clamor popular, porque no podemos dejar los peruanos que ese cuerpo vaya en peregrinación o a un mausoleo con un homenaje", expresó.





