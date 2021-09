Guido Bellido. | Fuente: Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, volvió a rechazar este miércoles las acusaciones de la congresista Patricia Chirinos y señaló que hay testigos que corroborarían la falsedad de la denuncia.

El premier afirmó que la legisladora "tiene todo el derecho" a interponer una denuncia en su contra ante la Policía Nacional si así lo decide. "Nosotros respetamos, y las investigaciones, los testigos determinarán, al final de cuentas yo estaba con varias personas", aseveró a la prensa.

"Cada quien es responsable de sus actos, yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer, ella está en su derecho de hacer cualquier acto", agregó.

"CREO QUE HAY OTRO OBJETIVO"

Asimismo, se reafirmó en que se trataría de una "estrategia" para sacarlo del cargo.

"Creo que hay otro objetivo, una malicia, porque yo he sido agredido por la señora en el mismo Congreso, el Perú ha escuchado. Creo que como no han podido interpelarnos, lamentablemente han reaccionado con otras estrategias, pero hay que dejar que las cosas fluyan, nosotros estamos llanos a cualquier escenario", manifestó.

Respecto de las presuntas amenazas que habría recibido Patricia Chirinos tras su acusación, reportadas por la bancada de Avanza País, Bellido dijo que no ser "testigo de eso, ella debe saber la verdad, yo no tengo ningún contacto con nadie".

En caso de que sea citado a prestar su declaración, Guido Bellido dijo que "lo que corresponde a todos es que estamos sujetos a asistir, todos cumplimos la ley".

Denuncian amenazas contra Patricina Chirinos

Más temprano, la bancada de Avanza País denunció que Patricia Chirinos recibió este miércoles amenazas de muerte.

Según precisaron, en la mañana ingresó una llamada telefónica a su despacho, que fue contestado por su secretaria, y en la que un desconocido dijo que si no se retractaba de su denuncia contra el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, iban a atentar contra su vida.

"Alertamos que nuestra parlamentaria Patricia Chirinos viene recibiendo amenazas telefónicas contra su vida con el objetivo de presionarla a que se retracte de la denuncia que hizo contra Guido Bellido por agresión verbal. Nuestra bancada rechaza enérgicamente estos actos, típicos de organizaciones criminales. Instamos a la Policía a dar con los autores de este delito y convocamos a la ciudadanía a levantar su voz contra la violencia en todas sus formas", señalaron.





¿Qué denunció Patricia Chirinos?

Como se recuerda, el martes pasado, la tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Chirinos, reveló este martes que el premier Guido Bellido la agredió verbalmente dentro del recinto parlamentario cuando se instalaba la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria.



"Sí pues me agredió", aseguró en un primer momento Patricia Chirinos en entrevista con el programa Ampliación de Noticias. La congresista de Avanza País explicó que el hecho se originó cuando ella solicitó la oficina parlamentaria donde trabajó su padre Enrique Chirinos Soto.



"Por favor quisiera que me ayuden y me den esta oficina que ha sido de mi padre y tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Por favor ayúdenme. Y Bellido me dijo 'que te preocupas de eso, anda cásate', y yo le dije ¿perdón? he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda y me dijo: 'entonces ahora solo falta que te violen'. Él me lo dijo directamente", afirmó.