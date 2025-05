Gustavo Adrianzén sobre reporte de desaparición de mineros en Pataz: "No hay ninguna denuncia hasta el momento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el reporte de 13 mineros desaparecidos en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.

Según los familiares, los desaparecidos serían trabajadores de la empresa R&R, que realizaría operaciones en la minera Poderosa. Sin embargo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó que los presuntos secuestrados “se traten de trabajadores de la minera”.

“Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a [la] minera Poderosa. Hemos tomado contacto directo con [la] minera y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos, directamente de la mina o trabajadores con los que ellos puedan tener algún tipo de convenio”, señaló Adrianzén en conferencia de prensa tras la sesión de la PCM.

Asimismo, el premier manifestó que “hasta la fecha” no tienen “denuncias” o “noticias de que se haya producido el hecho”.

“Nos preocupa que esta información sea cierta. Sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia que el suceso que se informó ayer [29 de abril] sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, explicó.

“Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Estoy revisando si ahora mismo algo más ha llegado, pero no, no tengo ninguna variación, no tenemos noticias de que se haya efectivamente producido el hecho. […] No podemos dar fe de ello porque hasta el momento la información no ha podido ser verificada, pero negamos que se traten de trabajadores de la minera Poderosa, hecho confirmado por la propia minera”, acotó.

Denuncian desaparición de 13 trabajadores mineros en Pataz

Este 29 de abril,13 mineros fueron reportados como desaparecidos por sus familiares en la provincia de Pataz por sus familiares. De acuerdo con los denunciantes, los trabajadores se encontraban laborando en un socavón y dejaron de comunicarse con ellos el último domingo 27.

Los desaparecidos serían trabajadores de la empresa R&R, que operaría en la minera Poderosa.

Los familiares informaron que compañeros de trabajo de los desaparecidos les indicaron que mineros ilegales denominados 'Parqueros' son los que estarían detrás de la desaparición de sus colegas.

Además, afirman que los presuntos secuestradores estarían pidiendo una alta suma de dinero a la minera Poderosa a cambio de la liberación de los trabajadores.

Según la Policía, hasta el momento no se ha registrado alguna denuncia por desaparición; sin embargo, el general Carlos Llerena anunció el envío de un equipo de investigadores a la zona para que se sumen a las operaciones que una base de la Dinoes ya realiza en Pataz.