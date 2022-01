El periodista Gustavo Gorriti se pronunció este jueves sobre los integrantes de los grupos de ultraderecha ‘La Resistencia’, ‘La Insurgencia’ y ‘Los Combatientes’, quienes acudieron el último martes a la sede de IDL-Reporteros para acosarlo.



"Se trata de una banda criminal de matones fascistas que no solo han intentado muchas veces hostigar a IDL Reporteros, también han atacado físicamente a mucha gente, como por ejemplo a Yonhy Lescano, excandidato presidencial", dijo en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



Gustavo Gorriti señaló que estas bandas actúan organizada y concertadamente con el propósito de hostigar e insultar por todos los medios posibles. "No hay en ninguna democracia del mundo algo que permita un hostigamiento de esa naturaleza, es absolutamente ilegal", sostuvo.



INVESTIGACIÓN FISCAL

El director de IDL Reporteros manifestó que denunciará a las personas que concurrieron para intentar amedrentarlos. "No lo han logrado antes, no lo van a lograr ahora y no lo lograrán nunca", remarcó.



El periodista recordó que uno de los asistentes fue Juan José Muñico Gonzales (alias 'Maelo'), quien el año pasado el 29 Juzgado Penal de Lima en Reos Libres de la Corte Superior de Lima lo condenó a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada en agravio del Instituto de Defensa Legal (IDL).



Gustavo Gorriti expresó, además, que "la acción de la Fiscalía y de las organizaciones para poderlos investigar como banda criminal hasta este momento no ha dado los resultados que debe dar". "El gran problema que hay con eso es de que este tipo de bandas se alimenta de la impunidad", agregó.

