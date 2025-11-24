Histórico hallazgo en Chankillo: nuevas investigaciones en complejo arqueológico "redefinen los orígenes de la astronomía andina"

Arqueólogos del Ministerio de Cultura han confirmado la existencia de una estructura arquitectónica en el Complejo Arqueoastronómico Chankillo, ubicada en la región de Áncash, que sería más antigua que el Observatorio Solar construido alrededor del 250 a.C.

Este descubrimiento, que incluye observaciones solares y lunares, "redefine los orígenes de la astronomía andina, y amplía de manera significativa la cronología del desarrollo astronómico en la región, convirtiéndose en uno de los registros más tempranos de planificación arquitectónica orientada a los movimientos del sol en América", según informó el Ministerio de Cultura a través de un comunicado oficial.

El hallazgo se produce en el marco de excavaciones realizadas por la Unidad Ejecutora 010, responsable de los trabajos en Chankillo, sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021.

Aunque se esperan los resultados de fechados radiocarbónicos para precisar su antigüedad, la orientación solar de la estructura, su estratigrafía y los materiales constructivos indican que se trata de un edificio con función astronómica anterior al Observatorio Solar, hasta ahora considerado el más antiguo del hemisferio.

Las excavaciones también desenterraron una gran vasija ceremonial de estilo Patazca, de aproximadamente un metro de altura, con figuras de guerreros modeladas en arcilla en posición de combate.

Descubrimiento de alineamientos lunares en Chankillo

A este avance se suma la identificación de un corredor alineado intencionalmente con el ciclo lunar, "lo que demuestra que en el complejo se realizaban observaciones tanto solares como lunares, y el conocimiento astronómico era más diverso y avanzado de lo que se conocía hasta ahora", detalló el Ministerio de Cultura.

Estos elementos revelan una tradición científica prehispánica más compleja, donde las observaciones astronómicas no se limitaban al sol, sino que incorporaban fenómenos lunares, expandiendo el entendimiento sobre las prácticas ancestrales en la región de Casma.