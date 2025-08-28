Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Áncash: detienen a cuatro personas por excavaciones ilegales en sitio arqueológico de Casma

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones correspondientes.
Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones correspondientes. | Fuente: irección Desconcentrada de Cultura (DDC) Áncash.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional constató la apertura de una zanja de aproximadamente un kilómetro de extensión, la remoción de fragmentos de cerámica y la presencia de 10 rollos de tubería dentro del área protegida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Áncash
00:00 · 01:21

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a cuatro sujetos que realizaban excavaciones ilegales en el sitio arqueológico Pampa Rosario, ubicado en el distrito y provincia de Casma, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash.

Durante la intervención, el personal policial constató la apertura de una zanja de aproximadamente un kilómetro de extensión, la remoción de fragmentos de cerámica y la presencia de 10 rollos de tubería dentro del área protegida.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que, días atrás, la Policía Nacional también detectó daños en el monumento arqueológico prehispánico San Andrés -declarado Patrimonio Cultural de la Nación-, ubicado en el distrito de Comandante Noel, también en la provincia de Casma.

En dicho lugar se hallaron construcciones abandonadas, cercos de palos y alambres, así como depósitos de desmonte y camiones.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Áncash Casma

Más sobre Áncash

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA