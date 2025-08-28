Áncash: detienen a cuatro personas por excavaciones ilegales en sitio arqueológico de Casma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a cuatro sujetos que realizaban excavaciones ilegales en el sitio arqueológico Pampa Rosario, ubicado en el distrito y provincia de Casma, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash.

Durante la intervención, el personal policial constató la apertura de una zanja de aproximadamente un kilómetro de extensión, la remoción de fragmentos de cerámica y la presencia de 10 rollos de tubería dentro del área protegida.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que, días atrás, la Policía Nacional también detectó daños en el monumento arqueológico prehispánico San Andrés -declarado Patrimonio Cultural de la Nación-, ubicado en el distrito de Comandante Noel, también en la provincia de Casma.

En dicho lugar se hallaron construcciones abandonadas, cercos de palos y alambres, así como depósitos de desmonte y camiones.