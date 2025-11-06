Un halo solar pudo verse en Perú: ¿qué es y cómo se origina este fenómeno óptico?

Un halo solar pudo apreciarse ayer, miércoles, en Perú, específicamente en la región de Tacna, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twiter), el organismo indicó que el fenómeno óptimo fue reportado por ciudadanos de este departamento del sur del país.

El Senamhi acompañó su informe con una fotografía del halo solar, en el que se ve cómo se forma una figura circular alrededor del sol.

#Video/Foto #Senamhi #MINAM Tacna: usuarios comparten imagen de halo solar en el sur del país. Este fenómeno óptico, es la descomposición de la luz solar a través de cristales hielo que existen en las nubes tipo cirrus. pic.twitter.com/unkAHJ9fE7 — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2025

¿Qué es un halo solar y cómo se origina?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el halo solar es un fenómeno óptico relativamente común, que se origina “cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de la atmósfera de la Tierra, lo que produce que la luz solar se disperse de una manera peculiar y dé lugar a la formación de un aro de colores (similar a un arcoíris) alrededor del sol”.

Si bien es un fenómeno muy vistoso, el IGP recomendó a la población no mirar directamente al sol durante la ocurrencia del halo solar, “dado que puede generar daños irreparables a los ojos”.

El IGP descartó que los halos solares tengan alguna relación con la ocurrencia de sismos, “mito que está muy arraigado en algunos sectores de la población y que carece de sustento científico”.