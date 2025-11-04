Alerta naranja por fuertes lluvias a nivel nacional: reportan inundaciones y huaicos en varias regiones del país

Preocupación a nivel nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en Lima y otras 14 regiones del país por precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que estas precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

“Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa y ligera hacia la costa norte”, detalló el Senamhi.

La alerta naranja entrará en vigor este miércoles y se extenderá hasta el viernes, 7 de noviembre, en las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan granizo en zonas por encima de los 2800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m.s.n.m. de la sierra central.



Chiclayo soportó cuatro horas de lluvia. | Fuente: RPP

Inundaciones en diversas regiones

Corresponsales de RPP a nivel nacional han reportado que diversas localidades ya están sufriendo estragos por las fuertes precipitaciones.

Desde Piura, nuestra corresponsal informó que la ciudad amaneció con varias zonas inundadas, debido a una intensa lluvia que se prolongó hasta por seis horas.

Por su lado, nuestro periodista en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, reportó una fuerte lluvia de cuatro horas, que ha dejado varias calles inundadas y hasta aniegos en mercados de la jurisdicción.

Similar panorama se vive en la región Junín, donde nuestra corresponsal advirtió que las lluvias intensas han dejado al menos el 60 % de las vías intransitable, así como más de 30 casas afectadas, en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo.

En Áncash, los pobladores han advertido sobre la posibilidad de que se activen quebradas debido a las intensas lluvias que se están registrando en la sierra de la región.

Finalmente, la corresponsal de RPP en Huánuco informó sobre la ocurrencia de un huaico que ha bloqueado el tránsito en la Carretera Central, en el tramo que conduce a Tingo María.

