Héctor Acuña: Las autoridades han permitido que invadan quebradas para vivir en Tumbes

El congresista no agrupado Héctor Acuña Peralta lamentó este martes "la negligencia" de las autoridades de la región de Tumbes por no realizar obras de prevención ante la llegada de lluvias o fenómenos climáticos.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Héctor Acuña advirtió que la parte histórica de la ciudad de Tumbes se encuentra a un nivel inferior del río Tumbes y recomendó la construcción de represas para evitar eventuales inundaciones.

"Es lamentable decir que no hemos hecho nada y que vamos a seguir soportando si siguen las lluvias esta negligencia de todas las autoridades a todos los niveles, porque vemos que los trabajos que deberían hacerse no se hacen. Por decir, tenemos quebradas y canales dentro de la ciudad lleno de escombros, colmatadas y también creo las autoridades han permitido que francamente invadan, es cierto todos tenemos necesidad de una vivienda, pero ya es el colmo que estén dentro de algunas quebradas, eso ha hecho que se embalse el caudal y la ciudad pueda ser destruida", dijo.

Héctor Acuña indicó que las autoridades del país aún no aprenden a trabajar articuladamente en favor de la población y alertó un "distanciamiento" entre los congresistas y gobernadores o alcaldes.

"Hay que ser autocríticos, en La Libertad todo empezó bonito, la bancada de La Libertad, los siete estábamos más unidos, pero ha pasado un tiempo y pareciera que nos estamos distanciando. El acalde tiene su propia agenda, el gobernador su propia agenda, el congresista intenta, pero muchas veces cuando ven a un congresista se asustan, piensan que van a fiscalizar, a chequear, marcan distancia. Muchas veces, 'no estoy, ya viajé', ahora lo estoy comprobando", expresó.

Cuestionamientos a Reconstrucción con Cambios

Además, Héctor Acuña cuestionó el trabajo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en la zona norte del país como alternativa de soluciones para efectos de un Fenómeno de El Niño. Por eso, planteó la creación de un ministerio de Infraestructura para un desarrollo del país.

"No hizo lo que debía hacer, no miró para qué se creó, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios se crea pensando que iba a ser la alternativa para los efectos de un Fenómeno de El Niño (...) para que con esta autoridad podamos intervenir y buscar soluciones, que nunca se dio. Hasta la fecha no se ha dado porque lo poco que ellos hanj empezado a ejecutar ya se lo llevó las lluvias", manifestó,

