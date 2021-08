El ministro de Salud, Hernando Cevallos, durante la conferencia de prensa. | Fuente: Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se reunió la tarde de este martes con representantes del Colegio Médico del Perú e intercambió opiniones para mejorar la estrategia del Minsa, elevar el nivel de protección y disminuir el riesgo de contagio de la población durante una eventual tercera ola de la COVID-19.



En conferencia de prensa, dijo que si la inmunización no es más masiva actualmente en el país es porque no hay más vacunas contra la COVID-19.



"Si no estamos vacunando más masivamente, no es porque el Ministerio se guarde las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días. Hay una demanda internacional que supera la oferta de los laboratorios. Lo real y concreto es que estamos trabajando y haciendo todas las gestiones para que lleguen más al país", manifestó.



Hernando Cevallos refirió que, lamentablemente, el Perú al no producir las vacunas, está sometido, como muchos otros países, a las decisiones de los laboratorios internacionales que han desarrollado las dosis.



Sin embargo, el titular del Ministerio de Salud pidió tranquilidad a la población, pues para fines de agosto y septiembre llegarán al país "importantes lotes de vacunas para seguir incrementando la velocidad de la vacunación".



Por otro lado, sostuvo que el Gobierno está comprometido a resolver las deudas que se tienen con los profesionales de salud. "Tenemos miles de trabajadores que no cobran hace varios meses y una agenda laboral pendiente que no se ha resuelto hace bastante tiempo. Necesitamos que los trabajadores sean tratados de la mejor manera", agregó.

LAS CIFRAS COVID-19

En vísperas, el Ministerio de Salud informó que, hasta el momento, la cifra de fallecidos por el nuevo coronavirus es de 197 487 a nivel nacional.

La cartera también refirió en su reporte diario que se han procesado 16 145 785 pruebas, obteniéndose 2 134 365 casos confirmados y 14 011 420 resultados negativos.

