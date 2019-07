Según los líderes indígenas, con las obras de la hidrovía los peces migrarán, el agua se contaminará, y por ende afectarían gravemente en la salud y alimentación de muchas comunidades indígenas y no indígenas de la zona, que no cuentan con otro tipo de agua para la subsistencia que no sean la de sus ríos. "Los pueblos se sienten amenazado", explicó un dirigente.