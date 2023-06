Hipertensión arterial: ¿por qué se le conoce como el asesino silencioso?

28 Jun 2023 - 02:34

El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP Noticias, explicó que a la hipertensión arterial se le denominada también el "asesino silencioso" porque es una enfermedad que en la mayoría de veces no presenta síntomas y, por ende, puede pasar inadvertida por la persona. "Es una enfermedad que cuando está empezando no da síntomas, incluso cuando ya está presente no da síntomas. Por lo tanto, la detección de la condición es sumamente importante", dijo el especialista. Añadió que los dolores de cabeza y los zumbidos en los oídos son males "sumamente comunes" que no necesariamente están relacionados con la hipertensión.