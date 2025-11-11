Últimas Noticias
Lambayeque: familia denuncia que hospital Almanzor citó a "paciente" que falleció hace cuatro meses

Hospital Almanzor en Lambayeque cita a
Hospital Almanzor en Lambayeque cita a "paciente" que falleció hace cuatro meses | Fotógrafo: Andina
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Hijas del fallecido llegaron hasta el hospital de EsSalud para mostrar su indignación porque, según indicaron, no solo atendieron mal a su papá, sino que lo citaron cuando ya había muerto.

El Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud de Chiclayo, región Lambayeque, citó a un paciente para su atención pulmonar, pero el asegurado ya había fallecido hace cuatro meses atrás, así lo denunciaron sus hijas, quienes llegaron hasta el hospital para lamentar el mal trato que se les brinda a los asegurados.

Estefania e Ivania Rivera contaron que su papá, Abner Rivera Rodríguez, falleció en julio de este año, pero recién a su celular llegó el mensaje, donde le programan la cita para atenderlo en el área de neumología el próximo 29 de diciembre.

“Yo tengo el celular de mi papá porque fue un fotógrafo muy conocido, no eliminamos el número. Yo he estado en clases ayer y sentía que vibraba el celular. Llamó cinco veces el mismo número y veo que ese mismo número dejó un mensaje donde lo citan para el 29 de diciembre a las 8 de la mañana de manera presencial. Leí el mensaje y me dio impotencia, cólera, saqué la captura y le envié a mis hermanas, porque era una burla para la familia” indicó Ivania.

"Leí el mensaje y me dio impotencia, cólera, saqué la captura y le envié a mis hermanas, porque era una burla para la familia"

Ivania Rivera, hija del fallecido.

Ivania Rivera, hija del fallecido.
Mensaje que envió EsSalud a la familia citando a su paciente que ya había fallecido.
Mensaje que envió EsSalud a la familia citando a su paciente que ya había fallecido. | Fuente: RPP

La joven mostró su molestia porque pese a que su papá falleció en este hospital, ni siquiera registraron su deceso y se dieron cuenta que ya esa cita no era necesaria.

“Él falleció en el área de emergencia, te acepto una semana, un mes quizá, porque el sistema demora en actualizarse, pero más de cuatro meses es una indignación. Mi papá no alcanzó esta cita, pero otros pacientes sí la necesitan y sufren por conseguirla”, agregó.

Por su parte, Stefania dijo que la rabia y el enojo de la familia obligó a publicar su caso en las redes sociales para pedir que otros familiares y asegurados denuncien los maltratos que sufren en el seguro social.

"Así como mi papá hay muchos casos. El seguro vienen haciendo daño hace años a muchas familias"

Stefania Rivera, hija del fallecido

"Creo que lo mínimo que pudieron hacer es darle calidad, pero es una injusticia bien grande no hacerle seguimiento a un paciente. Así como mi papá hay muchos casos. El seguro vienen haciendo daño hace años a muchas familias", comentó.

Comunicado de EsSalud pidiendo disculpas a la familia por este error en el sistema.
Comunicado de EsSalud pidiendo disculpas a la familia por este error en el sistema. | Fuente: RPP

EsSalud responde por esta cita a asegurado que ya falleció


Por su parte el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud emitió un comunicado donde remarcó que se traó de una falla en el sistema de admisión, lo que generó un error involuntario.

Además pidió disculpas a la familia por el mal momento que le hizo pasar a la familia, de este reconocido fotógrado de Chiclayo, región Lambayeque

