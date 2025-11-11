Lambayeque: familia denuncia que hospital Almanzor citó a "paciente" que falleció hace cuatro meses

El Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud de Chiclayo, región Lambayeque, citó a un paciente para su atención pulmonar, pero el asegurado ya había fallecido hace cuatro meses atrás, así lo denunciaron sus hijas, quienes llegaron hasta el hospital para lamentar el mal trato que se les brinda a los asegurados.

Estefania e Ivania Rivera contaron que su papá, Abner Rivera Rodríguez, falleció en julio de este año, pero recién a su celular llegó el mensaje, donde le programan la cita para atenderlo en el área de neumología el próximo 29 de diciembre.

“Yo tengo el celular de mi papá porque fue un fotógrafo muy conocido, no eliminamos el número. Yo he estado en clases ayer y sentía que vibraba el celular. Llamó cinco veces el mismo número y veo que ese mismo número dejó un mensaje donde lo citan para el 29 de diciembre a las 8 de la mañana de manera presencial. Leí el mensaje y me dio impotencia, cólera, saqué la captura y le envié a mis hermanas, porque era una burla para la familia” indicó Ivania.

