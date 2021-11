Huacho: Joven universitaria muere y otras cinco personas resultan heridas durante balacera en discoteca (Vídeo)

Preciso momento en que los cantantes de la orquesta de cumbia escuchan los disparos y corren para ponerse a buen recaudo. | Fuente: Cortesía

Una joven de 22 años y otras cinco personas resultaron heridas luego de una balacera originada en la discoteca conocida como Paraíso VIP, ubicado en el distrito de Santa María, provincia de Huaura, informó la subprefecta de esa jurisdicción, Bertila Híjar.

La autoridad contó que el evento no contaba con garantías, por la emergencia sanitaria de la COVID-19, pero pese a ello se había organizado el baile popular.

“Este evento no contaba con garantías de orden público, porque desde que comenzó la pandemia nosotros a nivel de subprefectura no estamos, a nivel nacional, emitiendo resoluciones de garantías de orden público. En otras palabras, los eventos que se realicen no contarán con garantías de seguridad y por lo tanto la que puede clausurar eventos es la municipalidad”, aclaró.

De acuerdo con la información brindada por los testigos un grupo de diez personas se encontraba formando fila para ingresar a este conocido local, sin embargo, aparecieron cuatro hombres, bordo de dos motos lineales, quienes dispararon contra la puerta del local.

Uno de los disparos impacto en la joven de 21 años identificada como Karem Trujillo Armas, estudiante de Ingenieria Química de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, quien falleció en el local.

Además, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellos fueron identificados: Pablo Osorio, de 38 años; Adrián Verástegui, de 25; Milagros León, de 37; Estefany Domínguez, de 29; y Fabiola Salvador, de 27.

“Yo he visto que una persona vino con moto negra. No se ha bajado. Sacó una pistola. Han pasado disparando, cuatro balazos nomás. Toda la puerta estaba cerrada. Si la puerta estaba abierta mataban a todos”, detalló uno de los testigos.

La policía maneja la hipótesis de que el ataque se trataría de un presunto acto de extorsión contra el propietario del local.

Los organizadores informaron que en el evento se celebraba el aniversario número 147 de la elevación de Huacho a categoría de ciudad y capital de la provincia de Huaura.