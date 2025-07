Empresario lleva seis días encadenado en la puerta de municipalidad de El Tambo: ¿qué reclama?

En diálogo con RPP, el empresario Freddy Coarita dijo que no dará marcha atrás a su medida de lucha hasta que la municipalidad responda a su pedido, pese a que la voz y las fuerzas se le van deteriorando.

"(...) En un momento probablemente me desvanezca, me revitalizarán, pero regresaré, no voy a moverme de acá".

La salud del empresario Fredy Walter Coarita Coarita se va deteriorando con el paso de los días, luego de que el pasado 17 de julio decidiera ingresar en huelga de hambre y encadenarse en la puerta principal de la Municipalidad distrital de El Tambo, en la provincia de Huancayo (Junín), para reclamar el pago de 793 mil 500 soles, deuda generada por la entrega de instrumentos en el año 2024.

En diálogo con RPP, el empresario dijo que no dará marcha atrás a su medida de lucha, hasta que la municipalidad responda a su pedido, pese a que la voz y las fuerzas se le van deteriorando.

“Yo sufro, soy paciente de COVID, sufro de los pulmones, por ello probablemente ya estoy con un problema en la voz, con faringitis. Un poco débil. Es parte de la huelga de hambre. Entonces, en un momento, probablemente me desvanezca, me revitalizarán, pero regresaré, no voy a moverme de acá”, indicó.

Personal de salud del Samu verificó que su prolongado encadenamiento ha afectado su estado físico. Además de la faringitis que presenta, tiene un cuadro de deshidratación, resequedad en la piel y dolores musculares.

Junín: Entregó instrumentos musicales y no le cancelan

La medida de protesta, que realiza el empresario, obedece a la entrega de más de 600 instrumentos musicales a 44 instituciones educativas que fueron adquiridos en el año 2024, como parte de un proyecto para el fortalecimiento artístico de los colegios del distrito.

Él afirma que cumplió con todo lo establecido en el contrato, pero que hasta ahora no ha recibido el pago correspondiente. Incluso remarcó que se ha endeudado con préstamos de altos intereses, que ahora no puede pagar.





Junín: ¿Por qué no le cancela la municipalidad?

Fredy Walter Coarita explicó que, tras cumplir con la entrega, de manera inesperada la municipalidad anuló el contrato sin avisarle, ni darle oportunidad de defenderse. Luego le informaron que el pago se realizaría mediante un reconocimiento de deuda, pero esto no se ha concretado.

“Sacan un resolución arbitraria en el mes de diciembre sin haberme notificado, no me notifican y yo les digo: '¿cómo se te ocurre hacer eso, si no es el debido procedimiento?' Deberían haberme dado mi derecho a defensa. Cuando estaba la primera nulidad, el tesorero tenía razón en no pagarme porque había una nulidad. Pero después sacaron otra nulidad y tampoco me pagan”, explicó.

Junín: Presunta irregularidad en la contratación

Por su parte, el gerente de la municipalidad de El Tambo, Juan Antonio Chang Mallqui, declaró que el proveedor Fredy Walter Coarita habría incurrido en algunas presuntas irregularidades y que el caso está siendo evaluado con la Procuraduría.

“La nulidad de oficio se dio en este proceso porque se ha transgredido la libre concurrencia. Es decir que al momento del proceso solo se presentaron dos participantes, y se trataría de la misma persona, una como persona natural y otra como persona jurídica”, detalló.

Junín: Alcalde evita pronunciarse

Consultado por RPP, el alcalde de El Tambo, Julio César Llallico, evitó brindar declaraciones. En tanto, algunos regidores señalaron que el presupuesto destinado al pago de proveedores fue revertido al tesoro público sin acuerdo del Concejo Municipal, lo que se puede configurar como una presunta malversación de fondos.

"(...)se ha transgredido la libre concurrencia. Es decir que al momento del proceso solo se presentaron dos participantes, y se trataría de la misma persona, una como persona natural y otra como persona jurídica"

Más proveedores se suman a la protesta

La medida de Freddy Coarita no es aislada. En los últimos días otros cinco proveedores más se han unido a la protesta, reclamando pagos pendientes por servicios de mecánica prestados al municipio, que ascenderían a 150 mil soles.

Todos coinciden en que sus contratos fueron cumplidos, pero que no han recibido respuestas claras por parte de la autoridad distrital.





Fiscalía y Defensoría intervienen

En las últimas horas, miembros de la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo llegaron a la municipalidad distritial para recoger información sobre el caso del empresario encadenado.

Así mismo, se conoció que el alcalde distrital no estaría llegando a su despacho municipal, debido a esta protesta que realiza el empresario y otros proveedores.