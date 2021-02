Yaneth Cantaron, hermana del desaparecido pidió agilizar la búsqueda de su hermano desaparecido en Colombia. | Fuente: RPP Noticias

La Asamblea Nacional de Gobierno Regionales (ANGR) solicitó a la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez Valdivia, y al ministro de Relaciones Exteriores, Alan Wagner Tizon, gestionar ante el gobierno colombiano la búsqueda del joven huanuqueño, Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, desaparecido en ese país.

Juan Alvarado Cornelio, gobernador regional de Huánuco, en su calidad de vicepresidente de la ANGR, demandó también al presidente de la República, Francisco Sagasti, que se gestione la búsqueda y la repatriación del joven huanuqueño, quien según sus familiares desapareció en Colombia hace 7 días y hasta ahora no tienen ninguna información de su paradero o su condición actual.

Alvarado hizo este pedido este último miércoles en la reunión del Gore Ejecutivo 2021.

“Un ciudadano huanuqueño en Colombia fue arrojado inhumanamente de un puente hacia un abismo. Solicito a manera personal de Huánuco, como representante, que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores tomen este tema como mucha importancia y que nos apoyen para el traslado y su retorno al País y a la ciudad de Huánuco”, expresó.

Familia piden agilizar la búsqueda

Por su parte, Felícita Tolentino Duran, madre de Silvano, sus familiares y vecinos realizaron recientemente una marcha en la ciudad de Huánuco demandando el apoyo del Gobierno Nacional para que se investigue el paradero del joven que viajó al país cafetalero, para trabajar y sacar adelante a sus seres queridos.

La familia, que no cuenta con recursos económicos para viajar a Colombia, indicó que Silvano es quien aparece en un video difundido en redes sociales donde se ve que lo arrojan por un puente.

Joven huanuqueño viajó desde enero a Colombia

Como se recuerda Yaneth Cantaro Tolentino, hermana del desaparecido, contó a la policía que su hermano trabajaba como estibador en el mercado Santa Anita de Lima y que le dijo que viajó a Colombia por bus, el 26 de enero, para comprar ropa y hacer negocio.

“Él se va a Colombia, porque tenía un mes y medio de vacaciones y entonces me dijo que iba aprovechar para irse a hacer algunas compras de ropa, como tenía un poquito de ahorro, quería hacer trabajar su dinero y se fue. Como tenía un amigo colombiano, le dijo que allá las cosas están más baratas y pueden hacer negocios”, señaló.

Según Yaneth Cantaro, mantuvo comunicación con su hermano hasta el 10 de febrero y él le contó que ya no tenía dinero y que "su amigo", de nacionalidad colombiana, el mismo que lo había ayudado a llegar a ese país, lo había abandonado.

“El miércoles 10 de febrero me dijo que se quedó sin nada… como era de noche yo le dije mañana te deposito, y al día siguiente ya no se conectó, no entró las llamadas ni nada… pensábamos que ya estaba regresando”, manifestó.

En el video que se hizo viral, se aprecia que un joven que afirma, en esas imágenes, ser peruano y natural de Huánuco, es arrojado desde un puente, tras recibir un hostigamiento por parte de dos personas de otra nacionalidad.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.