Decana del Colegio Médico lamentó que no se hayan aprendido las lecciones que dejó el nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias

La decana del Colegio Médico de la región Huánuco, Dra. Darly del Carpio, lamentó que las autoridades del sector salud no se hayan "preparado" para una segunda ola de contagios, y prueba de ello es que actualmente los hospitales carecen de camas y personal médico para atender a la enorme demanda de casos positivos que están llegando en las últimas semanas.

“En Huánuco, lamentablemente, no hemos aprendido nada de la pandemia, porque quizá seguimos peor que antes. Pese a haber tenido unos meses donde se vio un poco de baja de casos, no nos preparamos. Nuestras autoridades hicieron caso omiso, no escucharon las advertencias sobre la segunda ola, y lamentablemente ya ha llegado y vemos que otra vez estamos en el colapso de hospitales, no hay oxígeno, médicos especialistas. Es decir estamos peor que antes”, expresó.

Del Carpio dijo que en Huánuco la ocupación de camas UCI es alternante y los médicos trabajan con muchas limitaciones por la falta de equipos.

“Puede haber una o dos camas libres en un día, pero hay otros en que los médicos estamos al filo del hilo. Porque se acumulan dos o tres que necesitan un ventilador, una cama UCI. Tanto en los hospitales de EsSalud como en los del Minsa, hay un lleno total de camas UCI”, enfatizó.

Falta de pruebas rápidas

La decana también sostuvo que no se pueden actualizar las cifras de contagio de la COVID-19, porque no hay pruebas rápidas y tampoco, serológicas.

“No se está haciendo tamizaje. Apenas hay 10 o 20 pruebas moleculares, para la gran cantidad de pacientes. Además, contamos con u nsolo laboratorio, que tiene problemas por falta de aditivos e insumos”, agregó.

Comando COVID-19 no se reúne hace tres meses

Remarcó que hace tres meses, fecha en que empezaron a reducir los contagios, el Comando COVID-19 no se reúne con las autoridades, y recién ahora, cuando se hace notorio, el incremento de casos ha convocado al sector, para aplicar algún plan de contingencia.

“Se ha tenido un silencio de tres meses. Se confiaron porque empezaron a bajar los casos, pero en Huánuco nunca bajaron por completo los contagios. Siempre hemos tenido pacientes con oxígeno. Hemos tenido tiempo para prepararnos, pero no ha sucedido”, señaló.

Finalmente, indicó que la ayuda del gobierno central llega, pero es limitada, porque aún siguen padeciendo por falta de plantas de oxígeno y otras carencias para atender a la población.