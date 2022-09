Huaral: incendio forestal deja dos muertos y autoridades piden apoyo del Gobierno para detener avance del fuego

Incendio forestal en Huaral. | Fuente: RPP

Dos personas murieron en un incendio forestal en el distrito de Sumbilca, provincia de Huaral (región Lima) informaron las autoridades municipales, quienes además piden apoyo del gobierno central para detener el avance del fuego que se propaga hacia otras comunidades.

El gerente municipal de Sumbilva, Christian Villagomez Chacchi, informó que las personas fallecidas son vecinos de la localidad y fueron identificados como Elmer Padilla Barreto y Juan Carlos Espinoza Tamayo, aunque hasta el momento no se ha precisado las circunstancias que provocaron los decesos.

El incendio lleva activo más de 24 horas y provoca inmensas columnas de humo que se pueden ver desde varias comunidades.

La autoridad informó que acceder a las zonas donde se propaga el fuego es complicado para vehículos terrestres, y por esa razón los bomberos no pueden llegar al área del siniestro. Por esa razón, dijo que se requieren avionetas para atacar con agua a las llamas desde el aire.

"El fuego no está cesando, el fuerte calor que está emanando ahorita en la ciudad de Sumbilca, más el viento, ha hecho de que nuevamente se reactive el fuego; pero la compañía de bomberos no puede llegar a la zona, dado que la maquinaria que tienen no es adaptable para poder subir a la parte alta de nuestra ciudad", dijo, Villagomez Chacchi.

El fuego se propaga hacia centros poblados

Los centros poblados que se encuentran en riesgo por el avance del incendio son Piscoto, Huándaro y Chura, donde ya se registran pérdidas en áreas ganaderas por el fuego.

Villagomez Chacchi informó que hasta el momento reciben apoyo del Gobierno Regional de Lima, la Municipalidad Provincial de Huaral y la Municipalidad Distrital de Aucallama.

Además, las autoridades distritales han lanzado una alerta para más apoyo desde el gobierno central, con el envío de aeronaves para atender la emergencia.