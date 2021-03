| Fuente: AFP

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

Una larga reunión de dirigentes de los transportistas con autoridades del Estado no ha permitido resolver la huelga que en varios puntos de nuestro país está significando bloqueo de carreteras, oxígeno que no llega a los hospitales y alza de precios. El ministro de transportes debe explicar al país qué reclamos no son atendibles y evitar que la huelga siga siendo una pésima señal en momentos en que todo el esfuerzo debe estar dirigido a la lucha contra la pandemia. ¿Por qué hemos tenido que llegar a esta situación de facto antes de proponer soluciones? Los transportistas por su parte, una vez más, dicen que no son ellos sino infiltrados los que causan desmanes. También las huelgas deben planificarse. Y los que las convocan asumen una responsabilidad ante ciudadanos que no tienen por qué pagar las consecuencias de sus intransigencias ni de la imprevisión de las autoridades.

Y a propósito de pandemia, el gobierno ha anunciado medidas sanitarias que tendrán vigencia durante los primeros días del mes de abril que este año coinciden con la semana santa. La idea de base es evitar que se realicen reuniones que favorezcan el contagio, por lo que el jueves 1, el viernes 2 y el sábado 3 serán días de inmovilización social, sin transporte privado ni actividades no esenciales. Se nos dijo también que el mes de abril llegará un mayor volumen de vacunas, por lo que se mantiene el objetivo de vacunar a todos los mayores de 60 años antes de fin de abril o, en el peor de los casos, en mayo. Puesto que se trata de cuatro millones 150,000 personas, será necesario disponer de más de ocho millones de dosis. Por ahora solo 412,000 personas han recibido la primera dosis. El ministro de Salud ha confirmado que se utilizará el padrón electoral elaborado por RENIEC y que todos los inscritos serán convocados para concretar su vacunación. Oscar Ugarte enfatizó que la vacuna es la única manera de premunirse contra el coronavirus, puesto que la inmunidad de los ya contagiados se pierde al cabo de algunos meses. Aunque durante los últimos días se han registrado mejoras en algunos indicadores epidemiológicos, no debemos sentirnos al abrigo del contagio. Nada excluye que la curva vuelva a orientarse al alza, coincidiendo con el inicio del clima otoñal.

En época de pandemia y campaña electoral, mientras el Congreso persiste en sus iniciativas populistas, es encomiable que existan en nuestro país personas capaces de elevarse por encima de las urgencias de la coyuntura y confrontar las carencias de fondo de nuestras instituciones. Es sin duda el caso del constitucionalista Eloy Espinosa-Saldaña, quien esta noche participará en la presentación de un libro que no se resigna a las soluciones precipitadas ni a las miradas sectarias. Retos del bicentenario es un esfuerzo de la Asociación Derecho y Sociedad, que durante más de treinta años ha tratado de pensar la ley en el contexto de la comunidad que la produce y que eventualmente sufre sus consecuencias. Actuando como editor, escritor y entrevistador, Eloy Espinosa añade a su trabajo de juez constitucional el de artífice de encuentros y promotor de ideas. Académicos del Perú, Argentina, España, Italia y Alemania alternan con especialistas en políticas públicas y periodistas entrenados en la observación de la manera como se gestiona el Estado. Cuando más tarde busquemos saber qué aprendimos sobre nuestro país durante la pandemia, el libro de Eloy Espinosa seguirá ahí, testimonio del espíritu de resistencia que no renuncia a conmemorar nuestro bicentenario como el reto del cumplimiento de la promesa de la vida peruana.

Las cosas como son