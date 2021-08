Iber Maraví, ministro de Trabajo. | Fuente: Andina

El nombre del ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, aparece en atestados policiales sobre ataques terroristas de Sendero Luminoso registrados en Ayacucho entre 1980 y 1981, según reveló este martes el diario El Comercio.

Maravi Olarte es mencionado en los documentos en condición de "no habido" en relación a ataques en los que participaron conocidos terroritas como Edith Lagos, Hildebrando Pérez Huarancca y Arturo Morote.

Según el atestado N°12-SE-JDp (3 de agosto de 1981) reseñado por El Comercio, Maravi Olarte aparece vinculado a atentados a la estación de Electro-Perú, la oficina N°2 de cobranzas del servicio de agua potable y el Hotel de Turistas de Huamanga, entre otros ataques registrados entre junio de 1980 y mayo de 1981. Estos atentados implicaron incendios, asalto a manor armada, rebelión, terrorismo, falsificación de documentos y otros delitos.

El nombre del actual ministro de Trabajo aparece con el alias de 'Iber' junto al de otras tres personas consideradas como no habidas. Además, entre los 19 sindicados por estos atentados figuran Edith Lagos, senderista abatida en 1982; y Arturo Morote, hermano de Osmán Morote, miembro de la cúpula de Sendero Luminoso y conocido por haber sido el número dos de la organización terrorista, detrás de Abimael Guzmán Reynoso.

En otro atestado (N°0001-SE-JDp - 5 de febrero de 1982) sobre sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, se incluyen los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves con arma de fuego en ataques contra los puestos policiales en Tambo y San José de Secce, el aeropuerto nacional Alfredo Mendivil, el Banco Hipotecario, el Registro Electoral de Huamanga, Electro Perú, la agencia de una aerolínea, entre otros.

El nombre de Iber Maraví vuelve aparecer como "no habido" en este documento policial por su vinculación con los hechos.

En estos atentados se menciona como uno de los presuntos autores a Hildebrando Pérez Huarancca, quien es acusado como el responsable de la masacre de Luccanamarca en Ayacucho en 1983, en la que 60 miembros de Sendero Luminoso asesinaron a 69 campesinos.

Cuestionado por presunto vínculo con Movadef

Iber Maraví, es uno de los ministros más cuestionados del gabinete que preside Guido Bellido. Ha sido secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y es señalado por informes periodísticos como alguien vinculado a Conare-Sutep, parte del Magisterio relacionada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), relacionado por la Policía a y Fiscalía como parte de Sendero Luminoso.

Sobre Movadef, Maraví ha asegurado que "nunca perteneció" a ese movimiento, no comparte sus ideas y no existe ninguna prueba que lo vincule a esa agrupación.



"A mí me ha tratado de vincular diversos medios de comunicación. Yo he deslindado, he señalado que no soy parte del Movadef, nunca he sido parte del Movadef", ha asegurado.

Además, Maraví fue sancionado en el 2018 por haberse ausentado de manera injustificada en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huamanga.



