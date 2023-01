César Valdividia Rosales acababa de asumir la jefatura de la Dirección Regional de Salud de Ica. | Fuente: Facebook - César Valdividia Rosales

Un disparo en el brazo recibió la noche del martes el director regional de Salud de Ica, César Valdivia Rosales, cuando salía de su clínica, según informaron fuentes del Gobierno Regional de Ica.



El director de Salud se encuentra estable en el área de emergencia del Hospital Regional de Ica y en las próximas horas sería dado de alta, informó el Gobierno Regional.



Efectivos policiales de criminalística hallaron cuatro casquillos de bala en los exteriores de la clínica de Valdivia Rosales.



Imágenes de las cámaras de seguridad serán recogidas como parte de la investigación para identificar a los presuntos sicarios que desde una moto dispararon contra el funcionario.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno Regional, el flamante director de Salud habría recibido amenazas de parte de extorsionadores, hecho que será parte de la investigación.

Amenazas de muerte

A mediados de diciembre de 2022, Valdividia Rosales denunció que era extorsionado con amenazas de muerte para el y su familia sino pagaba 100 mil soles en efectivo.

Según informó a diarios locales en Ica, las amenazas provenían de un grupo denominado 'Sindicato de venezolanos', quienes le habrían realizado reglajes y dejado un sobre con un mensaje extorsivo y tres proyectiles de arma de fuego.

“El día viernes (9 de diciembre) en la mañana salí de mi casa, y cuando estaba en mi camioneta a la altura del coliseo municipal, dos sujetos en moto lineal se acercan y metieron un sobre por la ventana diciéndome señor César esto es de parte del sindicato. Uno por sus características de tez clara, pelo castaño y acento era venezolano, el otro era de contextura grueso tez oscura y tenía casco, luego se dieron la vuelta con destino al mercado Arenales”, declaró el médico según cita del diario Correo.

Valdivia Rosales indicó que las amenazas continuaron en mensajes de whastapp, donde le enviaban videos de sus familiares en locales de sus negocios y de él mismo en los exteriores de su centro de trabajo.

“Con mi familia pusimos la denuncia en la Divincri y dimos todas las pruebas, es la primera vez que me extorsionan y todo ha sido a raíz que en un canal de televisión me expusieron a mí y a mi familia que había puesto un monto de dinero para una campaña política. Me enviaron fotos de mi casa, la casa de mi mamá, la clínica, del minimarket. A mi madre la han llamado y le piden 100 mil soles con un plazo de dos días hasta el domingo que ya pasó. He llegado al extremo de dejar mi camioneta y ahora me movilizó de manera particular”, dijo.