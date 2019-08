La maestra intenta que un par de alumnos no ingresen al salón; sin embargo, uno de ellos empuja la puerta con fuerza. | Fuente: Domingo al día

El exministro de Educación, Idel Vexler, comentó sobre el maltrato que sufrió una docente por parte de sus alumnos en el colegio Dora Mayer de Bellavista (Callao). Esto luego de que se difundiera un video en el que se muestra a los adolescentes desacatar las órdenes de la docente.



“No es verdad que no se deba sancionar en los colegios. Ante faltas de indisciplina, ante actos de violencia, no puede ser que algunos crean que no hay que hacer algo”, afirmó este domingo en RPP Noticias.



“Cuando un grupo de alumnos comete una falta, como la que hemos observado, deben tener una sanción proporcional y resocializadora”, dijo el exministro de Educación.



Idel Vexler también detalló a RPP Noticias de que el maltrato a la docente ocurrió el 31 de mayo de este año, solo que recién se ha difundido el video. Sin embargo, aunque haya sido un hecho que ocurrió hace varios meses, “la situación amerita una gran reflexión”, acotó.



El video difundido por Domingo al día muestra a uno de los estudiantes arrebatarle la cartera a la profesora, mientras que los demás jóvenes se ríen de la situación.



“Mire su celular, se va a caer ah…”, le dice el estudiante mientras amenaza a la docente con tirarlo por la ventana.



El exministro de Educación señaló que a estas acciones hay “que poner una respectiva sanción, pero que no sea una sanción para maltratar, calificar o anular al alumno o la alumna, porque son adolescentes en formación”.