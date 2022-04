Patricia Zárate del IEP comentó los resultados del Barómetro de las Américas | Fuente: RPP

Patricia Zarate, jefa del área de Estudios de Opinión Pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), señaló, en Ampliación de Noticias, que, en el Perú, el grado de satisfacción con el sistema democrático es solo de 21%, con lo cual ocupa el penúltimo lugar en América Latina, solo por encima de Haití.

Este porcentaje es parte de los resultados de la octava ronda del Barómetro de las Américas, encuesta aplicada en 22 países de América Latina y el Caribe, la cual recoge la opinión de la ciudadanía en temas como democracia, autoritarismo, elecciones, estado de derecho, entre otros.

La encuesta concluye también que se ha degradado la confianza en las elecciones de sufragio popular. El resultado arroja que solo el 33% confía en la transparencia de los resultados electorales.

“El tema de las elecciones es muy fuerte porque esa encuesta no se ha hecho después de las elecciones de abril sino […] antes. Ya desde [entonces] la gente pensaba que las elecciones tenían problemas, que los ricos compraban las elecciones, que los votos no se contaban correctamente, [que hay] indicios de fraude y que el voto no era secreto”, señaló Zarate.

Asimismo, indicó que, aunque no se tiene un registro posterior a las elecciones de abril del año pasado, sí los resultados se mantienen con una preocupante desconfianza en las jornadas electorales.

“No sabemos cómo estén los indicadores ahora, pero ya lo habíamos advertido; porque, el 2020 en plena pandemia, hicimos un ejercicio similar con preguntas del barómetro y los indicadores de elecciones estaban más o menos por ahí, con una gran desconfianza de la gente en las elecciones” puntualizó la investigadora del IEP.

Corrupción y desconfianza

Otro de los resultados de la encuesta fue el alto grado de percepción de corrupción política peruanos. El 88% de peruanos considera que, al menos, la mitad de políticos son corruptos. Según Zarate esto provoca el rechazo de los ciudadanos a la política

“Hay dos cosas: el rechazo a la corrupción y el rechazo a la política. Cada vez más la desafección a la política va creciendo porque la gente siente que está apoyando a personas que cometen actos de corrupción. Lamentablemente erosiona todo lo que es el tejido para la consolidación de la democracia en el país”, explicó.

Tolerancia a los autoritarismos

Por otro lado, la encuesta determinó que el 52% de peruanos estaría a favor de un gobierno autoritario. Patricia Zarate indicó que, en ese indicador, nuestro país siempre ha estado por encima del promedio americano.

“No solamente es en el tema de autoritarismo, sino que, en la ronda anterior del barómetro, en el 2019, Perú figuraba en el primer lugar. [Por ejemplo], 59% de la gente estuvo de acuerdo con la disolución del Congreso para casos graves. Fuimos el país destacado por encima de todos, y a los meses se cerró el Congreso. Ahora ha bajado a 45% ese indicador, Perú está en el segundo lugar, pero sigue siendo muy alto”, refirió.

Los resultados del Barómetro de las Américas serán presentados hoy lunes en la página de Facebook del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).