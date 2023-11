Inauguran el XV Foro Iberoamericano de Regulación: ¿en qué consiste el evento?

29 Nov 2023 - 01:40

Asimismo, indicó que se están desarrollando planes de gestión que contemplen no solo acciones operacionales, sino también "medidas informacionales". "La práctica internacional nos dice que es central comunicar a los usuarios cuál es el estado de su prestación en una situación como lluvias intensas, porque de esa manera se disminuye notablemente la incertidumbre y las personas no tienen que estar imaginando que el corte de agua va a durar 15 días cuando muchas veces pueden ser (solo) horas. A veces se genera esta inseguridad cuando no se transmite la información de manera oportuna", señaló.