La Libertad: inaugurarán nuevo espacio en Chan Chan tras trabajos de conservación [FOTOS]

Chan Chan, uno de los complejos arqueológicos más importantes de nuestro país, conocida como la ciudadela de barro más grande de América, desde Trujillo, seguirá sorprendiendo a miles de turistas y visitantes tras la inauguración de un nuevo espacio denominado sector Las Ardillas

Este espacio es conocido con ese nombre porque aparecen figuras en relieve en los muros de adobe. Son frisos, con formas de ardillas con sus crías, que es parte de la iconografía de la cultura preincaica Chimú, de gran valor simbólico, cultural e histórico.

El sector Las Ardillas está ubicado cerca al patio ceremonial de Chan Chan, en una zona conocida como 'Audiencia de los palacios', ya que habría sido destinado para ceremonias. Este recinto estuvo cerrado varios años, pero ahora ya estará disponible al público al tener las condiciones adecuadas tras los trabajos de mantenimiento. La inauguración está programada para este viernes 5 de diciembre.

Con esta nueva área a visitar se espera repotenciar el turismo en Chan Chan.

