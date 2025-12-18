Sector turístico del Cusco confía en superar observaciones sobre gestión de Machu Picchu

La presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, Elena González Flórez, dijo en RPP que confía en que se resolverán las observaciones sobre la gestión y administración de Machu Picchu, ante el anuncio de la organización privada New7Wonders de que podría retirar la categoría como Maravilla del Mundo Moderno al santuario inca.

"Las observaciones se refieren un poco a la gestión, a la atención y a la experiencia, que seguramente cuando el representante de News7Wonders de Suiza llegue al Cuzco, con el trabajo articulado que se está haciendo desde el sector privado, y ahora con la participación más activa del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, seguramente van a van a ver que se está superando estos problemas", declaró en La Rotativa del Aire.

"Hay algunas debilidades con respecto a la venta que no es 100% en la plataforma, que seguramente de aquí a la llegada [de representante de News7Wonders] van a tener una solución pronta", añadió.

Responsabilidad compartida

Asimismo, Elena González sostuvo que los responsables de la situación actual en Machu Picchu engloba a "todos los actores involucrados" como los ministerios "que gestionan el área natural", los operadores "que tenemos un protagonismo en la defensa de la atención en los servicios al visitante", la municipalidad de Machupicchu Pueblo y los frentes sociales "que lamentablemente están siempre utilizando el nombre de Machu Picchu para solicitar algún reclamo".

Respecto al proyecto de 11277, que busca crear una autoridad autónoma de carácter regional que se encargue de la gestión de Machu Picchu, González Flórez aseguró que "podría dar ventajas siempre y cuando sea abordado de manera nacional".

"El tema de Machu Picchu no solamente le compete a las autoridades, sino también a todos los actores estratégicos, es lo que plantea el Plan Maestro, es un documento de más alta gestión para Machu Picchu. Creemos que esta autoridad autónoma tiene que tener una norma específica, no ir insertada solamente como una disposición complementaria. Creemos que hay que sentarnos a trabajar, hacerlo de manera mucho más concertada y participativa para no tener los problemas en el 2026 que hemos visto este año", mencionó en RPP.

Transporte

Sobre la situación del transporte en Machupicchu Pueblo, Elena González mencionó que la municipalidad de Urubamba tiene un plan de contingencia hasta el 5 de enero en donde ha comunicado que se están resolviendo de corregir las observaciones "que le han hecho para la licitación".

"Tenemos una reunión el día 18 de diciembre en el seno del Consejo Consultivo Regional de Turismo del Cusco, en el cual se le ha pedido que nos presente los avances y el estado del proceso de licitación para poder ver qué más podemos hacer desde este espacio que convoca tanto al sector privado como al sector público", aseguró.