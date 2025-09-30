Incendio forestal en Cusco: ¿qué dice el alcalde de Chinchero sobre la afectación en el Valle Sagrado de los Incas?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un incendio forestal afecta la zona de Sauso, ubicada entre los distritos de Chinchero (Provincia de Urubamba) y Huayllabamba (Provincia de Calca), en la región Cusco, según informó el alcalde del distrito de Chinchero, Alcides Huamán.

“A partir de las cuatro de la mañana con un equipo de brigadistas, que fueron capacitados por nuestra municipalidad, nos hemos aproximado al incendio y ahora estamos combatiendo el fuego”, declaró Huamán.

Comunidades se unen a brigadistas

Las brigadas conformadas por personal de la municipalidad y por comuneros de distintas localidades se unieron para intentar controlar el avance del fuego que en algunas zonas se vio enguada por una ligera lluvia.

El alcalde de Chinchero agregó que también participan comuneros que se organizaron en grupos ya que el fuego estuvo a punto de llegar al distrito, pero fue controlado parcialmente, por lo que ahora se concentran en mitigar la emergencia en Urquillos y Calca.



“Tenemos bastante daño en lo que es flora y fauna silvestre, hay animales de la zona como venados, gatos silvestres y perdices. En la parte baja, entre Huycho y Urquillos, sí se han afectado plantaciones forestales y cultivos. Mientras que, en la parte alta, el mayor impacto es en pajonales y fauna silvestre”, dijo Huamán.



La autoridad edil explicó que el Gobierno Regional del Cusco y la Compañía de Bomberos han hecho seguimiento al incendio forestal, aunque la ayuda no llega con la fuerza necesaria.



Por ahora, la municipalidad de Chinchero descartó solicitar una declaratoria de emergencia, al considerar que el incendio se encuentra parcialmente bajo control gracias a la dirección del viento, que ayudó a replegar las llamas hacia zonas menos pobladas.