Arequipa: incendio forestal en Caylloma arrasa con al menos 50 hectáreas de áreas naturales en Tisco

Al menos 50 hectáreas de áreas naturales son consumidas por un incendio forestal en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, informó la municipalidad provincial de esta localidad, ubicada a cinco horas de la ciudad de Arequipa.

Según indicaron las autoridades, el siniestro se reportó alrededor de las 7:00 p. m. del último 15 de setiembre y, hasta el momento, no ha podido ser controlado.

Asimismo, mencionaron que las llamas están expandiéndose por zonas de difícil acceso. Debido a que los pastizales y áreas naturales están secos en esta época del año, el viento podría facilitar que las cenizas se trasladen a otras zonas.

Ante esto, la unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma realiza las gestiones ante el Ejército para que el personal ayude con las labores de sofocación para evitar que el siniestro se extienda y afecte a la población.

En tanto, el personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) hace el acompañamiento de los brigadistas para luego iniciar con los daños afectados de flora y fauna, además de investigar las causas del siniestro.

Al menos 48 hectáreas de área natural fueron arrasadas por un incendio forestal en las faldas del Misti

Al menos 48 hectáreas de área natural de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, en las faldas del volcán Misti, fueron afectadas por un incendio forestal en la provincia de Arequipa, precisó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El siniestro inició al mediodía del último sábado, 13 de setiembre, pero durante la tarde y la noche el fuego se expandió hacia distintas zonas, ya que el viento arrastró las cenizas a otros sectores.



Según el COER Arequipa, un contingente de más de 200 personas, entre bomberos, policías y personal de las municipalidades de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, trabajaron intensamente para controlar las llamas.

