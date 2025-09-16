Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Arequipa: incendio forestal en Caylloma arrasa con al menos 50 hectáreas de áreas naturales en Tisco

Un incendio forestal en Caylloma consume áreas naturales en el sector de Tisco
Debido a que los pastizales y áreas naturales están secos en esta época del año, el viento podría facilitar que las cenizas se trasladen a otras zonas. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según indicaron las autoridades de Caylloma, el siniestro se reportó alrededor de las 7:00 p. m. del último lunes y, hasta el momento, no ha logrado ser controlado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos 50 hectáreas de áreas naturales son consumidas por un incendio forestal en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma, informó la municipalidad provincial de esta localidad, ubicada a cinco horas de la ciudad de Arequipa.

Según indicaron las autoridades, el siniestro se reportó alrededor de las 7:00 p. m. del último 15 de setiembre y, hasta el momento, no ha podido ser controlado.

Asimismo, mencionaron que las llamas están expandiéndose por zonas de difícil acceso. Debido a que los pastizales y áreas naturales están secos en esta época del año, el viento podría facilitar que las cenizas se trasladen a otras zonas.

Ante esto, la unidad de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Caylloma realiza las gestiones ante el Ejército para que el personal ayude con las labores de sofocación para evitar que el siniestro se extienda y afecte a la población.

En tanto, el personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) hace el acompañamiento de los brigadistas para luego iniciar con los daños afectados de flora y fauna, además de investigar las causas del siniestro.

Al menos 48 hectáreas de área natural fueron arrasadas por un incendio forestal en las faldas del Misti

Al menos 48 hectáreas de área natural de los distritos de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, en las faldas del volcán Misti, fueron afectadas por un incendio forestal en la provincia de Arequipa, precisó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

El siniestro inició al mediodía del último sábado, 13 de setiembre, pero durante la tarde y la noche el fuego se expandió hacia distintas zonas, ya que el viento arrastró las cenizas a otros sectores.

Según el COER Arequipa, un contingente de más de 200 personas, entre bomberos, policías y personal de las municipalidades de Miraflores, Mariano Melgar y Chiguata, trabajaron intensamente para controlar las llamas.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Arequipa Caylloma incendio forestal

Más sobre Arequipa

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA