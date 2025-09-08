Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Cevichería es sancionada tras insólito hallazgo de un trozo de vidrio en un plato de comida: ¿A cuánto ascidente la multa?

La resolución aún puede ser apelada.
La resolución aún puede ser apelada. | Fuente: Composición RPP
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

La denunciante solicitó una indemnización de S/ 50 mil, argumentando que su vida estuvo en grave e inminente peligro de muerte si hubiera llegado a ingerir el vidrio. Sin embargo, fue desestimada.

Un almuerzo que pudo terminar en tragedia. El Indecopi impuso una multa de S/ 25 mil (5 UIT) a una cevichería en Trujillo, La Libertad, tras comprobar que sirvió un plato de chilcano que contenía un pedazo de vidrio.

El caso ocurrió en octubre del 2024, cuando una clienta acudió al local con su familia y, al probar el chilcano de pescado que había pedido, encontró en su boca una esquirla de vidrio. Según relató, el personal no le ofreció disculpas y, pese al peligro de la situación, le cobraron la cuenta.

La mujer dejó constancia en el libro de reclamaciones y luego presentó una denuncia ante el Indecopi. El restaurante, por su parte, negó responsabilidad y aseguró que sus insumos llegan sellados, por lo que era imposible que un objeto de ese tipo se mezclara en la preparación.

Tras revisar el caso, la Comisión de Protección al Consumidor determinó que el local incumplió con el deber de inocuidad, es decir, garantizar que los alimentos ofrecidos no representen un riesgo para la salud. Por ello, se aplicó la multa y se ordenó al restaurante reembolsar los costos del procedimiento.

El pedido de la denunciante de recibir una indemnización de 50 mil soles fue desestimado, ya que este tipo de reclamos corresponde a la vía judicial.

¿La sanción es definitiva?

La sanción no es aún definitiva: la cevichería puede apelar la resolución. Mientras tanto, una vez que quede firme, el local quedará inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi por un período de cuatro años, lo que quedará a disposición del público como antecedente de incumplimiento.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Indecopi Trujillo Cevichería chilcano

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA