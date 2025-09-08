Cevichería es sancionada tras insólito hallazgo de un trozo de vidrio en un plato de comida: ¿A cuánto ascidente la multa?

La denunciante solicitó una indemnización de S/ 50 mil, argumentando que su vida estuvo en grave e inminente peligro de muerte si hubiera llegado a ingerir el vidrio. Sin embargo, fue desestimada.

Un almuerzo que pudo terminar en tragedia. El Indecopi impuso una multa de S/ 25 mil (5 UIT) a una cevichería en Trujillo, La Libertad, tras comprobar que sirvió un plato de chilcano que contenía un pedazo de vidrio.

El caso ocurrió en octubre del 2024, cuando una clienta acudió al local con su familia y, al probar el chilcano de pescado que había pedido, encontró en su boca una esquirla de vidrio. Según relató, el personal no le ofreció disculpas y, pese al peligro de la situación, le cobraron la cuenta.

La mujer dejó constancia en el libro de reclamaciones y luego presentó una denuncia ante el Indecopi. El restaurante, por su parte, negó responsabilidad y aseguró que sus insumos llegan sellados, por lo que era imposible que un objeto de ese tipo se mezclara en la preparación.

Tras revisar el caso, la Comisión de Protección al Consumidor determinó que el local incumplió con el deber de inocuidad, es decir, garantizar que los alimentos ofrecidos no representen un riesgo para la salud. Por ello, se aplicó la multa y se ordenó al restaurante reembolsar los costos del procedimiento.

El pedido de la denunciante de recibir una indemnización de 50 mil soles fue desestimado, ya que este tipo de reclamos corresponde a la vía judicial.

¿La sanción es definitiva?

La sanción no es aún definitiva: la cevichería puede apelar la resolución. Mientras tanto, una vez que quede firme, el local quedará inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi por un período de cuatro años, lo que quedará a disposición del público como antecedente de incumplimiento.