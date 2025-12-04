El INEN cumple 86 años con atenciones a 60 mil pacientes

Un día como hoy, hace 86 años, se inauguró el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), iniciándose de esta manera el camino de la ciencia oncológica en nuestro país.

A propósito de esta efeméride, Francisco Berrospi, director general del INEN, estuvo en Ampliación de Noticias, donde destacó la evolución que ha tenido el manejo del cáncer en nuestro país.

“Traigo el saludo de los casi 5 000 trabajadores de la institución, que diariamente hacen su trabajo en la lucha contra el cáncer. El mensaje de todos estos 86 años es justamente la evolución que ha tenido el manejo del cáncer desde sus inicios, que ha cambiado muchísimo”, manifestó.

“Desde las primeras épocas en que solamente hablábamos de radioterapia y cirugía, a lo que ahora ya tenemos quimioterapia, inmunoterapia y muchas formas avanzadas del tratamiento”, añadió.



El director del INEN resaltó que actualmente su institución atiende a aproximadamente 60 mil pacientes, de los cuales un 60 % proviene de provincias.

“El tratamiento del cáncer es integral, comenzando con la promoción de la salud. Y la promoción de la salud no es tratamiento médico, es educación a la población en estrategias de vida saludable y la prevención con todas las actividades que nosotros hacemos, de despistaje, vacunación”, comentó.

“Pero también estamos en otro extremo, en el extremo de la tecnología, que necesariamente nuestros pacientes necesitan, porque concentramos como único instituto especializado a los casos más complejos del país”, añadió.

Berrospi resaltó la labor de todos los colaboradores del INEN, “que día a día trabajan pensando en mejorar la vida a los pacientes”. “Todos los premios que hemos recibido son justamente la culminación de proyectos de mejora que se han presentado a lo largo de todos los años”, sentenció.

