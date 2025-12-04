"No me gustan los dramas": Óscar Gayoso revela por qué decidió mantener en reserva su diagnóstico de cáncer

Óscar Gayoso reveló por qué decidió mantener en silencio el cáncer que lo afectó a inicios de 2013 y lo llevó a alejarse de la televisión durante varios años. El imitador, recordado por su caracterización de Jaime Bayly, también habló cómo fue su proceso de recuperación.

Tras someterse al tratamiento contra la enfermedad, al cabo de un año dijo que recibió resultados favorables; sin embargo, debió continuar con un procedimiento especial no invasivo durante dos años más.

"Por una decisión personal no quería hacer nada que tenga que ver con el espectáculo ni shows, aproveché ese tiempo fuera de las cámaras para hacer otras cosas. Me dediqué más al deporte", indicó a Trome.

En ese sentido, Gayoso explicó por qué prefería no hacer pública su enfermedad.

"Lo que pasa es que, muy internamente, a mí no me gustan los dramas ni que te llamen y cuentes de una enfermedad, cosas así, porque lo veo como si estuviera usando un tema para hacer una publicidad, y nada que ver", sostuvo.

Su imitación de Jaime Bayly: origen y anécdotas

Óscar Gayoso también recordó cómo nació su conocida imitación de Jaime Bayly. Dijo que la propuesta llegó de parte de Efraín Aguilar.

"Lo necesito para mañana, es tu oportunidad", recordo la frase que el productor en la década de 1990. Según relató, Aguilar confió plenamente en él y le entregó el control total del personaje.

"También me dijo: 'no hay libreto, tú no necesitas'", contó el imitador; sin embargo, aclaró que la caracterización dependía más de gestos y actitudes que de una estructura escrita.

Gayoso recordó, además, su primer encuentro con Jaime Bayly. Según relató, el encuentro ocurrió en los estudios de ATV, cuando el periodista llegó a Lima acompañado de un equipo de la cadena CBS.

"Jaime trabajaba en la CBS de Estados Unidos y viene con su equipo a grabar cosas con algunas personas acá en Lima, y alquilan los estudios de ATV. Ahí me saluda y me dice: 'Óscar, me parece cojonuda la imitación que me haces'", comentó.

Óscar Gayoso presenta show unipersonal

Óscar Gayoso regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo en el que muestra una faceta más personal. Alejado del formato televisivo, el humorista invitó al público a disfrutar de un show con improvisación, música y humor.

"Siempre quise regresar a los escenarios para hacer esto; esta es una gran oportunidad de mostrar mi verdadera interpretación del humor. Mi esencia no es contar chistes. Antes de entrar a la televisión pisaba más escenarios, mostrando al público lo que fuera necesario en ese momento: bailar, cantar, imitar. Las risas, los abrazos, el cariño eran recíprocos. Era yo, sin un guion", comenta.

Con esta propuesta, el cómico se aparta de lo tradicional y apuesta por un espectáculo basado en la espontaneidad y la conexión directa con la audiencia.

La función será el lunes 8 de diciembre en el Aforo Bar (Av. Grau 264, Barranco). Las entradas están disponibles en Teleticket.