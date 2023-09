Inés Tello: "Yo no voy a renunciar [a la JNJ], no he cometido ninguna ilegalidad"

Inés Tello, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dijo, de forma categórica, que no va a dimitir al organismo autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en el país.



"Yo no voy a renunciar [a la JNJ], no he cometido ninguna ilegalidad", señaló en una entrevista con el programa Nunca es tarde de RPP TV.