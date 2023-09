Comisión de Justicia del Congreso citó a integrantes de la JNJ para el próximo jueves 21

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso programó para el jueves 21 de septiembre la citación a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el marco de la investigación sumaria iniciada contra los magistrados por un plazo de 14 días hábiles. Así lo anunció la titular del grupo de trabajo, Janet Rivas (Perú Libre).

La referida comisión tenía previsto sesionar ayer, miércoles, con la presencia de los magistrados Imelda Tumialán Pinto (presidenta), Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente), Henry Ávila Herrera e Inés Tello de Necco. Sin embargo, la sesión se suspendió debido al mal estado de salud de la legisladora perulibrista.

En el programa Las como son de RPP Noticias, Janet Rivas precisó que el próximo jueves sesionarán durante todo el día para avanzar con las investigaciones encargadas por el pleno del Congreso. Detalló también que al día siguiente, viernes, se tiene previsto la presencia de los testigos.

“Ya tenemos programados los días que vamos a sesionar. Vamos a empezar a sesionar con la participación de los involucrados el día jueves, porque hoy ya se ha trasladado la citación”, declaró.

Asimismo, Rivas precisó que en la sesión de la siguiente semana los integrantes del grupo de trabajo definirán y acordarán si solicitan una ampliación del plazo de investigación.

“Vamos a evaluar si es posible solicitar una ampliación, pero es muy probable, porque la siguiente semana ya sería semana de representación y los congresistas van a estar en sus regiones”, señaló.

Rivas rechazó críticas por supuesta falta de objetividad

En otro momento, la parlamentaria de Perú Libre rechazó las críticas que recaen sobre su grupo de trabajo por una supuesta falta de objetividad a la hora de investigar a los siete magistrados: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

“Rechazo esa opinión vertida sin antes poder evaluar el trabajo que vayamos a realizar. Recién estamos iniciando. Como presidenta puedo garantizar el trabajo objetivo y transparente. Se están especulando ciertas opiniones que no vienen al caso. Pediría que nos dejen trabajar hasta tener el informe preliminar para poder conocer y darnos cuenta que el trabajo ha sido bastante objetivo”, respondió a los cuestionamientos.

Consultada por la viabilidad de la investigación, Rivas respondió que “no podría emitir una opinión” por su condición de titular de la Comisión de Justicia, pero sí dijo que asumirá el encargo de la representación nacional.

“Sí puedo decir que estoy asumiendo un encargo del pleno del Congreso que no pedí. Yo no busqué hacer este trabajo, no solicité. Lo que me corresponde es asumir este trabajo con responsabilidad, objetividad y garantizar la transparencia plena”, finiquitó.