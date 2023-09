JNJ: ¿cuáles son los próximos pasos de la investigación sumaria que lleva a cabo la Comisión de Justicia?

Judiciales Janet Rivas, presidenta de la comisión, indicó que el jueves y viernes tendrán sesiones ampliadas

Esta semana, la Comisión de Justicia del Parlamento retomará la investigación sumaria encargada por el pleno contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esto, luego de que se suspendiera, de manera repentina, la sesión que estaba programada para el último viernes, en donde se iba a contar con la participación de la congresista Patricia Chirinos y de los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera y Luz Tello de Necco.

Al respecto, la presidenta de dicho grupo de trabajo legislativo, Janet Rivas (Perú Libre), en diálogo con RPP Noticias, dio detalles de las actuaciones que seguirá la comisión en este proceso de investigación.

Sesiones continuadas

La presidenta de la Comisión de Justicia indicó que los próximos jueves, 21 de setiembre, y viernes, 22, su grupo de trabajo sesionará "todo el día" para recabar los descargos de los siete miembros de la JNJ y de los testigos "implicados" en el caso.

"El día jueves se cuenta con la participación de los miembros de la JNJ. (Su participación) está programada durante la mañana y la tarde"

En ese punto, resaltó que los integrantes de la JNJ fueron notificados el último viernes. Esto, debido a las críticas que tuvo la comisión tras haber citado a 4 magistrados de la Junta para el pasado 15 de setiembre, sin el tiempo adecuado para preparar su defensa. Este hecho fue reconocido por Rivas Chacara como un "error".

"Realmente (…), no se cumplió citarlos con el debido tiempo. Es un error que se asume desde la presidencia de la Comisión de Justicia”, señaló.

Cabe resaltar que en el plan de trabajo de la investigación sumaria también está contemplado citar al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. No obstante, el primero, a través de una columna publicada en su medio, rechazó asistir al Congreso.

"¿Para qué me “invitaron”? ¿Para intentar tratarme como a ministro interpelado y 'jamonearse' con altisonancias? (...) La sola asistencia a ese evento implica, por más que se lo denuncie, reconocerle alguna legitimidad. Y eso no sucederá. No concurriré porque esa farsa, esa charada de “proceso” a lo Barrio King no merece otra cosa que rotundo desprecio y total oposición", indicó.

Por su parte, la titular del Ministerio Público solicitó -en un video difundido hace unas semanas atrás- que no la "involucren en las decisiones del Congreso ni me utilicen (...) con pretextos de intereses ajenos. Mi defensa la realizo de manera personal (...) Soy una persona que siempre he sido y seguiré siendo respetuosa del estado de derecho, con instituciones autónomas".

Hasta el momento, se desconoce si Benavides Vargas fue invitada o asistirá a la Comisión de Justicia.

No descartan ampliación del plazo

Además, la congresista Rivas no descartó que se solicite, después de esta semana, ampliar el plazo de 14 días otorgado a la investigación sumaria.

"Vamos a evaluar si es posible y pertinente solicitar una ampliación. Pero eso lo determinará el Pleno de la comisión. Es muy probable porque la siguiente semana ya sería semana de representación y los congresistas estarán en sus respectivas regiones y eso nos va a complicar sesionar de manera presencial", indicó.

Vale resaltar que Rivas Chacara señaló que solo se está cumpliendo con un encargo del pleno del Congreso que ha empezado "a correr" desde que la Comisión de Justicia fue "notificada" de la decisión.

"La Comisión de Justicia no está en la facultad de considerarse como una comisión investigadora. A nosotros solo nos han encargado hacer una investigación sumaria para determinar si los hechos imputados en la moción son o no causas graves", resaltó.

"Estoy asumiendo un encargo del Pleno del Congreso que yo no pedí, no busqué hacer este trabajo, yo no solicité. Ha recaído el trabajo encargado en la Comisión de Justicia y lo que me corresponde como presidenta es asumir este trabajo con responsabilidad, con objetividad”, puntualizó.