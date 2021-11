| Fuente: Andina

Desde que los indicadores económicos se miden de manera rigurosa la Economía dejó de ser una ciencia para especialistas y pasó a ser un factor decisivo en nuestra percepción del funcionamiento del Estado. Uno de esos indicadores es el que mide la inflación, es decir el aumento de los precios, lo que significa que con el mismo dinero podemos adquirir cada vez menos bienes y servicios. El presidente del Banco Central de Reserva aprovechó ayer la tribuna que le ofrecía la inauguración de la CADE para alertar sobre la gravedad de la inflación en nuestro país, sobre todo porque el alza de precios es mayor en alimentos y energía, 9.4%, lo que afecta directamente a los sectores con menos recursos. Julio Velarde destacó que buena parte de la inflación que vivimos es de origen externo, puesto que en lo que va del año el petróleo, el trigo y el aceite de soja subieron más de 60%. En Estados Unidos la inflación ha superado la tasa de 6%, algo no visto durante los últimos treinta años. Velarde anticipó que el alza de la inflación mundial se reducirá el próximo año a causa de la previsible ralentización de la economía de China. Habiendo vivido la experiencia traumatizante de la hiperinflación de los años ochenta, el Estado peruano debe actuar con la mayor prudencia para evitar que a las presiones internacionales se añadan las que vienen de nuestra propia incapacidad. Por lo pronto, Velarde reiteró su pedido de que el Congreso nombre a los tres directores del Banco Central que le corresponde escoger. Pero no solo se trata del Banco Central: todas las entidades públicas juegan un papel en la reactivación económica y la distribución justa de los beneficios del crecimiento. Por eso la idoneidad de los funcionarios no es solo una exigencia moral, también es un requisito de la estabilidad económica y de la paz social.



Las cosas como son