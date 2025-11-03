INPE informa traslado de internos de alta peligrosidad de Puno a Challapalca

El INPE informó que Puno se convierte en la primera región del país en implementar el nuevo régimen penitenciario. Entre los trasladados se encuentran integrantes de las bandas 'La nueva generación del crimen', 'Los injertos de Lima', 'Los injertos del Altiplano', 'Los cogoteros del mototaxi azul', entre otros.
Ello en el marco del reordenamiento penitenciario en la región Puno y en cumplimiento al Decreto Supremo N.°019-2025-JUS, aprobado por el Poder Ejecutivo, a través del cual se modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal.
La normativa fue aprobada a fin de impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, evitar las comunicaciones ilícitas y garantizar el principio de autoridad, la disciplina y el orden dentro de los penales.