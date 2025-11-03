INPE informa traslado de internos de alta peligrosidad de Puno a Challapalca

Con vestimentas asignadas, 26 internos fueron conducidos desde penal de Juliaca. | Fuente: INPE

Traslado de internos

El INPE informó que entre los internos trasladados que registran sanción disciplinaria, se encuentran integrantes y cabecillas de organizaciones criminales, como “La nueva generación del crimen”, “Los injertos de Lima”, “Los injertos mecánicos de Lima”, “Los injertos del Altiplano”, “Los capos de la intrusión”, “Los broches de Puerto Pizarro”, “Los cogoteros del mototaxi azul”, “Los canallas de la Esperanza”, entre otros.

"La operación forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el régimen cerrado especial y garantizar un control más riguroso dentro de los establecimientos penitenciarios, así como fortalecer la lucha frontal contra la criminalidad organizada. El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad", informó el INPE.

Agregaron que la medida garantiza el control de los internos que presentan un riesgo elevado para la seguridad interna del establecimiento, el personal penitenciario y la población penal en general.

El INPE informó que Puno se convierte en la primera región del país en implementar el nuevo régimen penitenciario.

"Este es el primer paso en el proceso de reordenamiento de internos en la región que busca restablecer el principio de autoridad, fortalecer la disciplina y evitar que desde las cárceles se sigan organizando delitos que afectan a miles de ciudadanos", sostuvieron.