Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Minjusdh publica norma que endurece las medidas de seguridad de los internos de alta peligrosidad

La normativa fue aprobada a fin de impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios.
La normativa fue aprobada a fin de impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios. | Fuente: Minjusdh
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Decreto Supremo Nº 019-2025-JUS limita las visitas y horas de patio de los reos de alta peligrosidad, a fin de prevenir actividades ilícitas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó el decreto supremo Nº 019-2025-JUS, a través del cual se modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal. Ello con el objetivo de reforzar el régimen cerrado especial de aplicable a los internos de mayor peligrosidad.

La normativa fue aprobada a fin de impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, evitar las comunicaciones ilícitas y garantizar el principio de autoridad, la disciplina y el orden dentro de los penales.

El decreto dispone cambios en los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Código de Ejecución en tres etapas progresivas de control, las cuales han sido denominadas como: A, B y C.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Etapa A

En esta etapa, los internos deben seguir reglas disciplinarias estrictas y están sujetos a una vigilancia permanente. En ese sentido, los reos solo podrán recibir visitas cada dos semanas por un familiar directo, la misma que tendrá una duración máxima de una hora y será a través de un locutorio.

Asimismo, los reos solo dispondrán de dos horas en el patio. Además, todas las celdas de este nivel permanecerán cerradas y está prohibido que los internos caminen por los pasadizos del pabellón.

Etapa B

La etapa B se destaca por mantener la rigurosidad del control. Está autorizada la visita de dos personas cada 15 días. Estas deberán ser parientes consanguíneos de los reos, estando permitidas hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, varones o mujeres, incluido el cónyuge o concubino.

La visita también será mediante locutorio y tendrá una duración de máximo dos horas. Los reos de este nivel tendrán tres horas de patio diarias.  

Etapa C

En esta etapa se encuentran los reos que tienen mejor conducta. Estos tendrán cuatro horas de patio al día y podrán recibir visitas directas de hasta tres horas; sin embargo, serán bajo supervisión del Consejo Técnico Penitenciario.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Minjusdh Norma Decreto Reos Alta peligrosidad

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA