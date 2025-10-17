INPE remueve a director y subdirector del penal de Huaral por fuga de interno

Personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario Huaral alertó que un interno de 24 años procesado por el delito de robo agravado escaló la pared de su pabellón la mañana del viernes 17 de octubre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó la remoción del director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral a raíz de la fuga de un interno Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, proceso por el delito de robo agravado.

Asimismo, se determinó que la Oficina de Asuntos Internos se constituya en el penal para realizar las indagaciones correspondientes y "determinar responsabilidades administrativas".

Personal de dicho establecimiento penitenciario alertó que a las seis y media de la mañana de este viernes 17 de octubre el interno escaló la pared de su pabellón.

El personal a cargo de la seguridad realizó la búsqueda, así como la activación de los protocolos correspondientes en el caso de fuga.

"Además, se informó al Ministerio Público, así como a la Policía Nacional del Perú, para las investigaciones correspondientes, con el objetivo de determinar responsabilidades penales", añadieron.