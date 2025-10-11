José Jerí participó esta madrugada en requisa en el penal Ancón I

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la diligencia, participaron también el comandante general de PNP, Óscar Arriola, y el jefe del INPE, Iván Paredes. | Fuente: INPE

El presidente de la República, José Jerí, participó esta madrugada en una requisa realizada en el penal Ancón I, una de sus primeras actividades oficiales tras asumir el más alto cargo de la nación.

Esta diligencia tuvo como objetivo frenar delitos como la extorsión y sicariato que se gestan desde los penales, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En el operativo, también participaron el comandante general de PNP, Óscar Arriola, y el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco.

Durante la inspección inopinada, las autoridades lograron requisar tres celulares, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para las investigaciones correspondientes.

Según el INPE, en paralelo a la requisa en Ancón I; se realizaron operativos similares en penales como Lurigancho, Trujillo y Challapalca.

El presidente José Jerí no brindó declaraciones a la prensa tras la finalización de la inspección.

Quien sí declaró fue el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien compartió detalles de la reunión que tuvo en la víspera con el nuevo jefe de Estado.

Según dijo, el presidente Jerí ha pedido a la institución “mano dura, develando hasta la más clandestina organización criminal”.



Ampliación de pabellón en Ancón I

Por su lado, el jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, anunció que se ha dispuesto la ampliación de un pabellón en el penal Ancón I, a fin de albergar a reos de alta peligrosidad.

“Se va a ampliar un pabellón, que más o menos albergue cien internos, para que los criminales más peligrosos se encuentren en ese pabellón”, indicó.

“Lógicamente, se va a acondicionar (el pabellón) con extrema seguridad, se van a restringir las visitas, las comunicaciones también. Serán internos de sicariato, bandas criminales, cabecillas y extorsionadores”, sentenció.

