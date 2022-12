Inseguridad ciudadana | Fuente: RPP | Fotógrafo: Johana Quispe

Ni los escolares se salvan, como pasó con una adolescente de 15 años quien falleció tras recibir un impacto de bala solo para robarle un celular cuando salía de su colegio en Piura. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), más de 4 mil 500 celulares son robados al día. La mayoría de estos equipos terminan en el mercado negro.

La inseguridad, a comparación del año pasado, aumentó de un 16.8 por ciento a un 22.8 por ciento entre marzo y agosto de este año según el Instituto Nacional de Estadísticas e informática (INEI). Además, Lima, Callao, Puno, Cusco y Madre de Dios son las regiones que presentan un mayor índice de victimización en el Perú.

Según Ricardo Valdes, exviceministro del interior, este año hay al menos 5 millones de personas que fueron víctimas de algún tipo de delito.

El INEI señala que al menos 29.5% de la población del área urbana a nivel nacional cuenta con vigilancia de la Policía Nacional del Perú en su zona o barrio. En comparación con el 2021 se ha reducido en un 0.5%.

El uso de las armas de fuego durante algún delito también se ha incrementado y son usadas esencialmente para el sicariato. Recordemos lo que sucedió en febrero de este año: en el jirón Zepita en el Cercado de Lima, una trabajadora sexual fue asesinada. En el lugar se encontraron al menos 28 casquillos de bala.

Para Ricardo Valdés, exviceministro del interior, uno de los factores del incremento de usos de armas de fuego es que, desde setiembre del año pasado, no se ha actualizado el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares o AFIS y tampoco la red de Información Balística.

Según la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el 42% del total de armas que hay en los almacenes internadas es por tenencia ilegal de armas de fuego. Además, Las tres ciudades con más armas incautadas por tenencia ilegal a nivel nacional son Piura, Trujillo y Lima.

Para Eduardo Pérez Rocha, ex director de la policía, un punto importante al ver el tema de sicariato es la baja tasa de casos procesados.

"Del 2015 a la fecha vas a ver esa encuesta de sanciones del Poder Judicial, de 152 casos solamente se han sentenciado 10 casos", indicó.

A pesar de los índices de delincuencia en el país, solo el 14% de la población que es víctima de algún delito se atreve a denunciarlo en una comisaría ¿la razón? La Policía no brinda una pronta solución.

Constantes cambios en el Mininter

La crisis de inseguridad en el país se da en un panorama de inestabilidad política y cambios en los altos mandos de la policía. Para Nicolás Zevallos, ex viceministro de seguridad pública, tener 7 ministros del interior en solo 15 meses es uno de los principales motivos de esta situación

"Cada que hemos tenido un nuevo ministro del Interior, este se ha presentado al Congreso de la Republica con un nuevo plan de seguridad ciudadana, y ha tenido muy poco tiempo para poder ponerlo en práctica. Sin entrar a criticar en detalle al actual Gobierno, estos cambios implican naturalmente cambios de sentidos, enfoques y prioridades", señaló.

Eduardo Pérez Rocha dice que la solución inmediata está en los nuevos alcaldes que deben trabajar de la mano con la población y el gobierno para empezar a descender estas cifras. El patrullaje integrado y el aumento de agentes en las comisarías es esencial en la lucha contra la seguridad ciudadana. A pesar de esto, el gobierno ha declarado cinco estados de emergencia y no se ha visto ninguna mejora. El ex director general de la PNP indica que es porque no hay un plan conjunto de operaciones.

Además, Eduardo Pérez Rocha no duda que el próximo año la inseguridad en el país aumente y que las autoridades no puedan controlarla.

"Este próximo año yo avizoro un aumento incontrolable de la delincuencia", consideró.

La inseguridad en el país es una problemática real que está afectando a todos los peruanos. Según las estadísticas del INEI estamos cerca de alcanzar las cifras de prepandemia e incluso pronto podrían ser superadas. Es vital que las autoridades ataquen este problema de raíz que con el paso de los días toma más vidas inocentes.

