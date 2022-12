Seth Rollins vs. Matt Riddle (Clash at the Castle 2022): Cuando los RK-Bros se separaron por la lesión de Randy Orton, se veía un futuro no tan positivo para Riddle, quien tampoco tenía el mejor momento personal tras la separación de su esposa. Esto, para los negocios, puede ser combustible para crear una de las mejores historias personales del año. En palabras, ambos luchadores se destrozaron con el micrófono y, en el ring, lo visto en Gales ha sido un pico para ambos en el año. Un momento que demuestra que los buenos combates no necesitan un título de por medio.