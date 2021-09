El procesado Elio Bueno amenazó de muerte a juez en plena audiencia virtual. | Fuente: JusticiaTV

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este viernes que ha tomado una serie de medidas tras la difusión de una audiencia virtual durante la cual un procesado amenazó de muerte al juez que dirigía la sesión.

Mediante un comunicado, el INPE refiere que el incidente tuvo lugar el pasado 18 de agosto cuando el interno, identificado como Elio Bueno Gaspar, profirió insultos y amenazas contra el magistrado Zenón Salvatierra Martínez, "trasgrediendo las normas de disciplina y atentando gravemente contra el principio de autoridad y la seguridad" del penal de Chanchamayo.

Desde que se conoció este hecho, señala la autoridad penitenciaria, se han tomado acciones como "sancionar ejemplarmente al mencionado interno" y disponer "su traslado al penal de Challapalca por la modalidad de seguridad penitenciaria".

Asimismo, se ha dispuesto remover del cargo al alcaide de servicio y al jefe de seguridad, así como reforzar los puestos de las diligencias judiciales.

Finalmente, indican que se ha comunicado al juez agraviado las acciones tomadas y medidas correctivas impuestas para fortalecer la seguridad en las salas de audiencias virtuales.

"El INPE será inflexible ante este tipo de situaciones que afecten el orden interno en los establecimientos penitenciarios del país", aseveran.

¿Cómo fue el incidente?

Durante una audiencia virtual de control de acusación en la Corte Superior de Justicia de la Selva Central (Pasco), Elio Bueno Gaspar amenazó de muerte al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa.

El juez permitió la palabra para que Elio Bueno ejerza su derecho a defensa; sin embargo, él respondió con insultos y amenazas.

A continuación, parte del diálogo:

Juez: ¿Qué tiene que decir en su defensa?

Elio Bueno Gaspar: Qué c… te voy a decir, pe r... No has entendido o qué m… te pasa. ¿Ah?

Juez: ¿A quién le estás hablando?

Elio Bueno Gaspar: A ti pe r… Te estoy hablando a ti, m… hijo de p... Voy a salir y te voy a matar c… vas a ver. Así que toma cartas en el asunto c…, no me dejes de lado, m… Yo te voy a matar c... Tú no me conoces quién c… soy r... yo voy a salir, quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes (sic) por preliminar… Tú no eres ni m… para mi c… Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde c… te encuentres y te voy a matar c... Así que haz bien las cosas r...



Ante esta manifestación del acusado, el juez pidió la presencia de algún efectivo de la Policía Nacional y exigió al fiscal que realice la denuncia por las amenazas de muerte.

“Señor fiscal, tome conocimiento por las amenazas, haga la denuncia correspondiente por las amenazas y los improperios proferidos contra este despacho”, indicó el magistrado.

Situación de Elio Bueno Gaspar

Elio Bueno Gaspar es procesado por el delito de homicidio calificado y cumplía prisión preventiva en el penal de Chanchamayo desde el 5 de enero del 2021.

La audiencia programada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa se desarrolló el pasado 18 de agosto, en ella se decidió ampliar la prisión preventiva para el acusado por siete meses más.