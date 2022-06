Tacna: Javier Rumiche, reportero de RPP Noticias, acudió al colegio Alfonso Ugarte del centro poblado Alto Perú, en el distrito de Palca, donde constató que los alumnos vestían chullos, chalinas y guantes para protegerse de las bajas temperaturas. En el lugar, conversó además con la alumna Haydee sobre la situación de su familia. "En casa, el agua se congela, a veces no sale todo el día. Entonces, como el agua no sale, ya no tenemos qué tomar de desayuno y a veces venimos sin comer al colegio", indicó.